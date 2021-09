La broma pesada de Guido Kaczka a Hernán Drago en vivo: "No me agarres"

El conductor utilizó un accesorio del modelo para molestarlo. Hernán Drago es parte del ciclo de Guido Kaczka desde hace meses.

Guido Kaczka mostró su desenvuelta personalidad en Bienvenidos A Bordo y le hizo una broma a Hernán Drago, que no le cayó nada bien al modelo. El chiste que el conductor de El Trece lanzó se basó en un colgante que Drago llevaba puesto, al cual tomó y lo utilizó para causarle una molestia física a la celebridad.

“¿Sabés lo que me gusta de vos hoy? No me agarres. Me gustan muchas cosas, pero, ¿sabés lo que me gusta?”, lanzó Kaczka ante la cara de desconcierto del modelo, quien respondió: “No, no sé. No sé por dónde vas. Me quisiste dar vuelta la botamanga el otro día”. “No, no, no. Correte la campera, me gusta acá” remató Guido, cuando tomó el colgante de Drago, que tenía forma puntiaguda, y lo apretó contra su pecho.

De inmediato, el modelo arremetió contra el conductor y expresó: “No, no, no. A mí no me pinchan, eh”. Luego, Kaczka cambió de tema y continuó con uno de los juegos del programa, en el que Drago le debía decir a una mujer con auriculares puestos diferentes frases para que ésta, mediante la lectura de labios, las adivinara.

Guido Kaczka, afectado por los cambios en El Trece

En el programa de Laura Ubfal, se informó que las tardes del canal de Grupo Clarín se verían modificadas próximamente. “Los cambios seguros de Canal Trece son los de la tarde. Una historia que ya habíamos adelantado, yo hablé con Darío Barassi y obviamente acepta lo que hay. Sabe que le va muy bien y que cuando a alguien le va bien puede ocupar el horario que sea. Quieren dejarle un mejor rating a Telenoche, lo mandan con sus 100 Argentinos Dicen a las 18:30 a partir del 13 de septiembre”, lanzaron los panelistas de Gossip.

“Ahí va a debutar Rada con su programa, Match Game, que irá en el horario de Barassi, 14:30 a 16. A las 16 va a ir Carina Zampini con lo que quede de la temporada 13 de El Gran Premio de la Cocina. Vamos a ver si cuando termine, va a ir Hogar Dulce Hogar con Eugenia Tobal”, agregaron y remataron con contundente información sobre Bienvenidos A Bordo: “Le vuelven a cambiar el horario a Guido Kaczka, que va a ir a la tarde de 17 a 18:30. Un horario rarísimo para un programa de entretenimiento y para él, que tiene mucha picardía… no sé qué hará con Bienvenidos a Bordo, siempre zafa, ahí estaban teniendo trabajo un montón de famosos que ahora no sé si van a tener espacio en ese horario. Muchos cambios para ese día”.