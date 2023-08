La angustiante revelación de Charlotte Caniggia: "Va a tomar un tiempo"

La influencer hizo un fuerte descargo sobre su vida familiar y generó gran conmoción en el mundo del espectáculo.

A meses de haberse convertido en tía por parte de su hermano Alex, Charlotte Caniggia volvió a colocarse en el foco de la polémica por unas fuertes declaraciones sobre su familia. La famosa influencer habló de su vínculo con sus padres y reveló su angustia al respecto al tema.

Intervenida por el móvil de Intrusos, Caniggia habló sobre la llegada de su sobrina Venezzia y reveló que sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul "El Pájaro" Caniggia, todavía no conocieron a la bebé. En este marco, la participante del Bailando 2023, contó cómo está la relación con sus progenitores.

"Con mis padres no hablo mucho, pero ahí andan”, empezó por contar Charlotte. Luego, confesó: "Ellos tomaron distancia y yo, como hija, creo que no hablar de ellos es lo mejor que puedo hacer, hasta que se acomoden las cosas y hablemos. Va a tomar un tiempo eso”. Así fue como hizo referencia a la batalla legal que llevan sus papás debido a la denuncia por violencia que le hizo Nannis a Caniggia tras su escandaloso divorcio.

Asimismo, sumó: "Éramos una súper familia perfecta, increíble. Pero las cosas cambian y, a veces, los padres toman otro camino. Se divorcian”. Luego, sentenció: "Así es. Los hijos no tienen nada que ver cuando los padres se separan. Son los hijos. Quizás los padres no entienden eso. En mi caso me estaría pasando esto”.

Fuerte repudio contra Charlotte Caniggia por un polémico video: "¿Existirá algún chofer mudo?"

Charlotte Caniggia hizo un polémico comentario sobre los taxistas y fue repudiada en las redes sociales. La influencer, quien suele compartir los más diversos detalles de su día a día en las redes sociales, sorprendió a todos sus seguidores al hacer un insólito comentario sobre los choferes privados. El clip se volvió viral en las redes y, mientras algunos usuarios se lo tomaron con humor, otros consideraron que sus dichos fueron sumamente irrespetuosos.

Charlotte es conocida por su sinceridad, su tendencia a hacer chistes y su manera descontracturada de comunicarse con sus seguidores. Por esta razón, publicó una historia de Instagram en la que aparece adentro de un taxi, mientras de fondo se escucha la voz del conductor. Rápidamente, el video se viralizó y muchos usuarios opinaron que su actitud estuvo fuera de lugar.

Al comienzo del video, se puede ver a la influencer con cara de fastidiada debido al tráfico que había en la Ciudad de Buenos Aires. De fondo, se escucha al taxista quejándose por el embotellamiento. “Cuando vos tenés este problema que están todos amontonados y todos quieren salir, lo mejor es tener paciencia”, dice el hombre. "Es verdad", contesta Caniggia. Debajo, la diva escribió, indignada: "Odio este tráfico". En otro clip, agregó: "¿Existirá algún chofer que sea mudo y no hable?".