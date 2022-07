La angustia que hizo quebrar en llanto a Marcela Feudale en pleno vivo: "Extraño"

La locutora dio a conocer cuánto extraña a una persona importante de su vida que falleció. Marcela Feudale no pudo contener la lágrimas.

Marcela Feudale rompió en llanto en plena emisión televisiva por su angustia tras la partida de su padre. La locutora de VideoMatch y ShowMatch recordó a su papá y reveló el costado solidario que éste tuvo en su vida.

"Hay cosas en la vida que no se superan. Yo era íntima amiga de mi papá y lo extraño. Extraño charlar, caminar por la playa. Eso no se puede. Y no va a pasar. Extraño eso. La fe que me tenía", comenzó su descargo la comunicadora, sin dejar de derramar lágrimas, en el ciclo PH, Podemos Hablar. Y agregó: "Él tenía solidaridad con el mundo".

Feudale se pronunció sobre los mensajes que le llegan por sus edes sociales de personas que recuerdan el buen accionar de su padre. "Hoy sus alumnos me siguen llamando para decirme cómo los acompañaba en sus dolores, en sus tristezas. Esta es la foto de mi viejo, de mi vida con él. Cuando te vea, me voy a poner contenta. Yo con él tuve una amistad muy grande", relató la celebridad de televisión.

"Es el día de hoy que hay gente que me sigue hablando de él, habiendo sido un profesor de química. Una chica me escribió hace poco y me dije ‘era el único profesor que se acercaba para saber si teníamos un plato de comida'", concluyó Feudale, aún con lágrimas en sus ojos y fuertes sollozos.

La reflexión de Marcela Feudale sobre su infortunio en el amor

La locutora se refirió a las situaciones de su vida en las que estuvo enamorada y recordó dos: la primera, a sus 18 años, con su primer amor, y la segunda, a sus 31, con una persona por la que sufrió mucho cuando terminaron. "El tema del amor me parece que nos atraviesa a todos de una manera muy particular en la vida, que te cambia siempre. Nunca me fue bien con las parejas, pero creo que si bien es cierto que no emboqué por ahí con las personas que debería haber embocado, era muy romántica y yo creía que todo tenía que ser perfecto", sostuvo Feudale.

"Era una exigencia tremenda para mí y para el otro también, entonces cuando pasaba una mínima cuestión ya estaba pensando que no funcionaba, que no era para mí", concluyó Marcela Feudale, quien también causó emoción en las demás figuras que asistieron al ciclo de Andy Kusnetzoff.