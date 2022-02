L-Gante se aleja de la música y reveló a qué se quiere dedicar: "Quiero terminar"

L-Gante le reveló a Moria Casán que tiene pensado dejar a un lado a la música y dedicarse en otro rubro. Qué es lo que pretende hacer el cantante de cumbia.

L-Gante captó la atención de miles de televidentes en una extensa entrevista que le concedió a Moria Casán, por El Nueve. Allí, y mientras lo acompañaba su novia, Tamara Báez; y su hija, Jamaica, le anticipó a la diva que tiene pensado alejarse de la música para dedicarle más tiempo a otro tipo de actividad. ¿Qué es lo que pretende hacer a futuro?

Todo comenzó a partir de una curiosa confesión que hizo el cantante de cumbia 420: "Estoy tratando de terminar la escuela así sigo otra carrera". Como consecuencia, Moria indagó un poco más: "¿Qué te gustaría?". "Me gustaría estudiar medicina o un poco de leyes también para estar completo, ¿por qué no? Hay bastantes carreras que me interesan, pero el primer paso es eso...", respondió el músico.

Consciente de que L-Gante tiene 21 años y toda una carrera por delante, la conductora le comentó: "Lo que pasa es que estás en un umbral de creatividad. Estás para que explotes por todo lo que quieras hacer". Y el joven señaló que actualmente hace lo que siempre pensó de niño, aunque también mantiene otros objetivos: "Estoy cumpliendo mi sueño. Una vez que se haya cumplido, ¿qué vas a hacer? Vamos a seguir, hay que saber y tener más conocimientos, estudiar, la vida sigue...".

L-Gante mantiene otros objetivos personales que no están ligados con la música.

Entusiasmada con la conversación, Moria continuó haciéndole preguntas acerca de cuáles son los gustos del cantante: "Además de la música, ¿apreciás el cine, el arte o te gustan los actores? ¿Qué es lo que te gusta?". Elián, siempre predispuesto a cada consulta, respondió: "Sí, aparte entiendo un poco con la producción audiovisual. Con eso estuve desde chico. Si me pusiera a estudiar, quizás la tendría más clara". "¿Un director de video de cine?", le preguntó la conductora. "Eso quizás ya lo tendría. Un doctorado me gustaría", aseguró el joven nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

La pelea de L-Gante con Viviana Canosa

Tras el recital gratuito que L-Gante brindó en Tecnópolis, Viviana Canosa repudió públicamente el show y descalificó a quienes asistieron al evento. "Sumiso, pasivo... Pobre, bruto. Así te quieren", expresó la conductora y mostró la foto de un menor de edad sin remera disfrutando el evento.

El cantante de cumbia no se quedó callado y respondió a la grosera publicación de Canosa. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, manifestó: "Qué onda, Viviana Carnosa. Pasivo será tu choma, que te la agarrás con un pibito menor de edad a descargar tu odio asqueroso". Además, escribió "MALCO IDA", insultando a la conductora.

Como consecuencia, Canosa ironizó sobre lo ocurrido y disparó contra el colectivo feminista, que, según ella, debería defenderla por la reacción que tuvo el músico. "Acabo de leer que me dijeron MALCO. Necesito que me defienda el COLECTIVO VERDE!!", escribió la presentadora ultramacrista, burlándose del movimiento de mujeres que critica recurrentemente.

Finalmente, la conductora comunicó que inició una acción legal contra L-Gante. "Ante las repudiables y violentas expresiones vertidas por L-Gante, hago saber que iniciaré con mi letrado el Dr Juan Manuel Dragani, la denuncia correspondiente por Violencia de Género, como así también querella criminal por los delitos de calumnias e injurias", reconoció Canosa a través de su cuenta oficial de Twitter.