L-Gante le respondió a Vidal por sus dichos sobre la marihuana: "Envuelven todo y mezclan las cosas"

L-Gante conversó con Eduardo Feinmann en LN+ y cuestionó la campaña en contra de la marihuana de María Eugenia Vidal.

L-Gante, cantante de música urbana, confrontó a María Eugenia Vidal tras sus dichos estigmatizantes sobre la marihuana y las villas y destrozó el argumento de la candidata de Juntos por el Cambio, en una entrevista con Eduardo Feinmann en LN+.

En su discurso, Vidal había diferenciado el consumo entre alguien que vive en Palermo y alguien que vive en una villa. L-Gante afirmó que por este tipo de personas en el poder, el cannabis sigue siendo inaccesible para gente que realmente lo necesita para uso medicinal y que los narcos no solo están en las villas, sino que están en todos los barrios.

“¿Por qué la cantás a la marihuana, por qué hacés letras con la marihuana?”, lo increpó Eduardo Feinmann. “No es que le canto a la marihuana, es que la marihuana me brindó la inspiración. Después, el periodista le preguntó qué piensa sobre los dichos de Vidal y el cantante fue contundente. En el clip, la exvicejefa de Juntos por el Cambio aparece diciendo: “Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zavaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos”.

“¿Qué pensas de esto?”, indagó Feinmann. “Lo primero es que cuando yo dejé la escuela no fumaba porro. Para mí está de más decir la ubicación, porque un narco puede estar en cualquier lado. Para mí es lo mismo. Yo vengo de la villa y voy a Palermo, pero vi poca gente de Palermo ir a la villa”, comenzó L-Gante.

El cantante destacó que muchas personas necesitan de la marihuana por cuestiones de salud y que por dirigentes como Vidal que piensan de esa manera, no pueden acceder a ella. “Quizás el problema es que ella está hablando ahí y no sabe cómo decirlo es de que te podés fumar un porro, el problema es el tráfico. Envuelven todo y mezclan las cosas. En mi caso no tengo una enfermedad, pero lo uso para relajarme y bajar el estrés, y hay personas que sí lo pueden usar medicinalmente. Pero por confusiones como esas no lo pueden hacer legalmente”, manifestó L-Gante.

“¿Qué es lo que más te critican?”, le preguntó Feinmann. “El hecho de fumar marihuana”, respondió él, y agregó que el alcohol es mucho más nocivo que la marihuana pero no es tan criticado. L-Gante tenía 15 años cuando empezó a consumir estas dos sustancias y relató que, en su caso, no tenía a ninguno de sus padres que “le esté poniendo los puntos”. “En mi caso le di hasta decir: ‘No, esto me hace perder el tiempo’”, contó.

La historia familiar de L-Gante

Cuando Feinmann le preguntó por sus padres, el artista explicó que su papá estaba vivo pero no presente. “Nunca me faltó, hoy de grande me di cuenta al reconocer el cargo de mi mamá. La fuerza y todo el trabajo que hizo para tenerme a mí”, reflexionó. “Tuvo un cargo bastante difícil, nosotros teníamos una linda casa quinta en Las Malvinas, General Rodríguez, y la perdimos y nos quedamos sin casa y nos fuimos a vivir al barrio de mi abuela. Ahí estuvimos 3, 4 años, y en 2010 hicieron una entrega de casas y ahí estoy viviendo yo”, relató.