Keila fue expulsada de Gran Hermano

Una participante fue expulsada de Gran Hermano.

Tal como lo había anunciado Santiago del Moro en la tarde, este jueves 2 de enero una participante fue expulsada de la casa de Gran Hermano. La decisión tomada por la producción causó mucha controversia en la casa y dejó desconcertados a los participantes en una noche en la que, además, el líder también dejará fuera de juego a alguien.

La decisión de la expulsión fue tomada por la misma producción, quien detectó algunas actitudes en la jugadora que no iban con "el espíritu del juego" y, tras reiteradas advertencias, decidieron dejarla fuera de competencia. Así, antes de que iniciara la jornada como tal, anunciaron la salida de la concursante por la puerta giratoria.

Unos minutos después de que empezara el programa, la voz de Gran Hermano irrumpió en la casa para anunciar la decisión con los participantes. “Ustedes sabían las dificultades propias del juego. Nadie dijo que iba a ser una tarea sencilla pero todos entendieron que a pesar de los problemas que podían enfrentar se trata de una experiencia que merece ser vivida. Me duele que no todos hayan comprendido el significado de esta aventura y el esfuerzo que conlleva o que incluso hayan puesto en duda la trasparencia del certamen", empezó por decir la voz de "el dueño de casa".

Posteriormente, se dirigió directamente a Keila, la participante que fue expulsada: "Solo veo en vos angustia y deseos de no estar más en mi casa y eso me angustia mucho a mi también, por lo tanto quiero que en este mismo momento te despidas rápidamente de tus compañeros y te dirijas a la puerta giratoria sin tus valijas". Así, Keila abandonó la casa de forma inmediata sin posibilidad de agarrar sus cosas. La última vez que esto había sucedido, fue en el edición 2022 (que tuvo como ganador a Marcos Ginocchio) con Juliana Díaz. La participante había entrado en el repechaje y como dio muchos datos del exterior, la producción decidió expulsarla al cabo de unos días.

"No tengo": la revelación íntima de Ezequiel de Gran Hermano que sorprendió en Telefe

Gran Hermano 2025 llegó a la pantalla de Telefe a principios de este mes y desde entonces varios concursantes generaron empatía en la gente. En ese sentido, Ezequiel era uno de los que todavía no se había abierto sobre su vida íntima pero recientemente lo hizo en diálogo con Chiara.

El joven de 24 años que es oriundo de la ciudad bonaerense de Ramos Mejía se sinceró sobre cómo vive su sexualidad dentro de la casa, en relación a la gran cantidad de cámaras que hay en el reality show. "No tengo deseo sexual desde que entré a la casa. Se me fue la libido", comenzó su descargo el participante de Gran Hermano.

"Antes no me pasaba. Afuera, en mi vida, siempre estuve al palo. Acá los veo a todos como amigos. Me gusta alguien acá, pero no tengo deseo sexual. Es por la exposición", comentó el participante de la actual edición de Gran Hermano. Por su parte, su interlocutora analizo la situación planteada por su compañero y le señaló que seguramente su falta de lívido se deba a la masiva exposición de todo lo que hacen dentro de la casa de Telefe.