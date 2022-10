Karina La Princesita explotó por las internas en Quién es la Máscara: "Mierda"

Karina "La Princesita" rompió el silencio sobre los rumores de peleas en Quién es la Máscara (Telefe).

Karina "La Princesita" habló sobre los rumores de enfrentamiento en Quién es la Máscara (Telefe), el show de canto conducido por Natalia Oreiro en el que forma parte del jurado junto a Wanda Nara, Roberto Moldavsky y Lizy Tagliani.

Según trascendió, la cantante de cumbia se habría enojado con la producción del programa en diferentes ocasiones. Además, también se rumoreó que "La Princesita" y Wanda no se llevan del todo bien debido a cómo se tratan frente a las cámaras.

Todo comenzó cuando en LAM (América TV) observaron varias situaciones en las que la ex de "El Polaco" le contestó mal a la producción, como por ejemplo, un momento en el que la cantante le dijo a un colega a través de "la cucaracha": "A mí tratame bien". Al ser consultada al respecto, la artista confesó que esas situaciones de roces con la producción ocurrieron pero que no existe esa "mala onda" que se rumorea.

“Son cosas que pasan en el programa, pero por ahora no hay mala onda. Llega a haber mala onda y ustedes saben que agarro mis cosas y me voy a la mierda, porque yo hago tele para divertirme”, aseguró la intérprete de Corazón Mentiroso. Y agregó: “Lo que pasa es que hay mucha mala onda con respecto al programa, vamos a ser sinceros. Vos cuando querés guardar un secreto tenés a todos los que te lo spoilean. Una cosa es jugar y tirar el nombre de un personaje y otra cosa es spoilearlo”.

En este sentido, "La Princesita" opinpó que "es normal cuando sale un programa que tiren mala onda", especialmente porque Quién es la Máscara es "algo distinto" al resto de los programas. "Es un programa que es pura diversión y tal vez, en este país, si no hay algo picante no estamos acostumbrados. Pero entiendo que se generan muchos rumores, si ni había empezado el programa y dijeron que Lizy estaba peleado con Moldavsky, que había pica entre Wanda y Natalia, y en realidad nosotras recién nos cruzábamos, no era así", cerró la cantante.

Karina "La Princesita" acusó a Wanda Nara de haber hecho trampa en Quién es la Máscara

En uno de los episodios más recientes, Karina "La Princesita" acusó a Wanda Nara de haberle copiado su idea a la hora de adivinar qué famoso estaba detrás de uno de los personajes. "¿Hiciste tanta vuelta para decir exactamente lo mismo que dije yo la semana pasada?", le dijo Wanda, en referencia a su anterior veredicto sobre la identidad de Olaf, el Vikingo. "Y bueno, ella siempre se copia de mí, por una vez que yo me copie no pasa nada", se quejó "La Princesita", generando muchas risas y miradas cómplices entre sus compañeros.