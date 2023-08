Karina Jelinek y una fuerte revelación en vivo: "Me lo tenía que guardar"

La modelo se llevó una increíble sorpresa cuando llevó a tasar un anillo a una joyería y lanzó una advertencia de cara al futuro.

Karina Jelinek fue noticia a principios del año tras anunciar que alguien a quien creía su amigo le robó varios objetos de valor y joyas, entre las que se encontraba uno de sus anillos de compromiso. Esta situación se reflotó en un programa de televisión que tuvo la presencia de la modelo, quien fue a tasar un anillo y se llevó una increíble sorpresa al aire.

Invitada a El valor de tus sueños (El Nueve), Jelinek fue a tasar un anillo del que quería desprenderse y anunció: “Tengo este anillo que tiene una historia muy particular, que hoy lo voy a soltar”. Luego de revelar que se trata de su segundo anillo de compromiso, "que me quedó de recuerdo", la mediática explicó que el primero se lo robaron: “Era un diamante solitario, me lo robó mi mejor amigo, como mi familia. Me lo tenía que guardar, desapareció y me lo sacó”.

“El único que me quedó es este, por ende no tengo buenos recuerdos de este anillo, así que antes de perderlo y que me lo roben, prefiero tasarlo”, sumó. Luego de estudiarlo, los joyeros le indicaron: “Tenemos un anillo de platino que es de Tiffany. Las piedras son brillantes, talla completa. El diamante es la piedra en bruto y la talla, que en este caso es completa, hace que tenga este brillo que tiene. Las piedras la verdad que tienen un color increíble, cero defecto, engarce doble, y el extra que es el platino marca Tiffany”.

Cuánto dinero vale el anillo de compromiso de Karina Jelinek

Acto seguido se reveló que el costo del anillo era de 7 millones de pesos, cifra que siguiendo la cotización de enero de 2023 (mes en el que se se grabó el programa) llegaba a una cifra de 18.421 dólares. “Quiero irme ya, con las valijas así, a cumplir mi sueño. Va a cambiar parte de mi vida. Sobre ese producto especial que me quiero deshacer, algo malo se va a transformar en algo bueno”, advirtió Jelinek.

“Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo. Lamentablemente, le dio el dinero a una persona que, hoy por hoy, no se lo está devolviendo”, había declarado meses atrás la abogada mediática Ana Rosenfeld, quien siguió el caso del robo que sufrió la modelo. Tiempo después, la Justicia declaró culpable a José Luis Reidy de la estafa a Karina Jelinek.