Julieta se mostró incómoda con Marcos en Gran Hermano: "Me molesta"

Julieta de Gran Hermano reveló su incomodidad con algunas situaciones que vivió con Marcos durante una charla que tuvo con Daniela.

Julieta Poggio se mostró muy incómoda por una situación que vivió con Marcos en Gran Hermano y se lo hizo saber a Daniela, que en las últimas horas empezó un noviazgo con Thiago. "Me molesta", se sinceró la joven participante, que en hace unos días reconoció que extraña mucho a su novio.

Desde hace varias semanas, varios participantes de Gran Hermano bromean con la posibilidad de que Julieta engañe a su novio pese a que prometió que no lo haría. El apuntado para hacerlo es nada menos que Marcos, quien se mostró más que dispuesto a estar con la bailarina en distintas oportunidades.

Lejos de hacerse la desentendida, Julieta dialogó con Daniela y le expresó su incomodidad ante estas situaciones. "¿Viste con lo que me jodían ayer?", le consultó, mientras barría la cocina, "Disney" a su compañera. Ante la pregunta de Daniela sobre qué hablaba, Julieta agregó: "No quiero repetir. No me gusta".

"¿Con el 'Primo'? ¿Eso era?", replicó la participante de 26 años, que en las últimas horas comenzó una relación con Thiago. Entonces Julieta reconoció la incomodidad que siente cada vez que hacen esa clase de chistes: "Me molesta. ¿Por qué me joden con eso?".

"Lo quieren joder a él. Tiene una chica afuera y no lo quiere decir. ¿Viste que el otro día Santi (Del Moro) le preguntó '¿Tenés a alguien afuera? ¿Ningún amor?' Y le respondió 'No'? Él estuvo contándonos", detalló Daniela. Por su parte, la actriz reconoció que ella le había preguntado a Marcos si tenía novia fuera de la casa más famosa del país y el participante se lo negó.

"Quedó como inconcluso", explicó Julieta sobre lo que le dijo su compañero cuando le consultó si tenía pareja. Entonces Daniela confirmó lo que le contaba "Disney": "Dijo que había algo pendiente para hablar".

Esmeralda Mitre reveló su vínculo secreto con Alfa, de Gran Hermano: "No tenía dinero"

Esmeralda Mitre reveló que conoce a Walter "Alfa", participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), desde hace un largo tiempo. Según contó la actriz, el hombre de 60 años iba a sus clases de teatro, nunca pagaba la cuota y lo terminó echando por sus enfrentamientos con sus compañeros.

"Alfa" se convirtió en uno de los personajes más queridos de la casa, pero también uno de los más polémicos debido a que siempre va a placa y varios de sus compañeros tienen problemas con él. En este contexto, la hija de Bartolomé Mitre sorprendió al contar lo que vivió con "Alfa" un tiempo atrás.

"Esmeralda Mitre, antes de la pandemia, daba clases de teatro en un centro cultural. Y este señor, que dicen que es muy pero muy cholulo, tomaba clases con ella. Esmeralda lo echó por maltratador", había adelantado Andrea Taboada en LAM (América TV).

Más tarde, Esmeralda habló al respecto en Entrometidos (Net TV) y explicó: "Él estudió en mi escuela, en el teatro El Globo. Lo eché por malos comportamientos y chistes de muy mal gusto. Tuvo falta de respeto con mis alumnos, por eso tomé la decisión". Además, agregó que Walter "no pagaba la cuota a tiempo nunca, siempre tardaba tres meses y su excusa era que no tenía dinero para pagar". "Nosotros lo bancábamos", recordó.