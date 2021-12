Julián Weich abrió su corazón e hizo una revelación: "Drogadicto"

Julián Weich decidió hacer una cruda confesión personal que captó la atención de toda la TV argentina. El dramático testimonio del famoso conductor y periodista.

Julián Weich no acostumbra a contar detalles que tienen que ver con su vida personal. Sin embargo, en esta oportunidad, decidió hacer una excepción y abrió su corazón para revelar detalles acerca de un asunto que lo inquietó durante mucho tiempo. El conductor confesó que llegó a pensar que su hijo Jerónimo era un "drogadicto" por el estilo de vida que llevaba y que incluso decidió acompañarlo en un viaje de mochilero para vivir en la calle.

En una entrevista que le concedió a Andy Kusnetzoff, en PH Podemos Hablar por Telefe, Weich contó que tiene un hijo "hippie" y que durante un largo tiempo vivió preocupado por el cambio de vida que tuvo a los 19 años: “Él estudiaba cine, jugaba al rugby, trabajaba en un gimnasio... Un día me dice, ‘me voy de mochilero al Norte’”. Y agregó: ”Yo me hacía la historia, pero no volvió más el pibe... se fue y apareció en México”.

Ante la sorpresiva decisión que tuvo su hijo, el presentador de TV reconoció: "Me preocupé y dije: ‘estoy criando un drogadicto y no me doy cuenta’, porque probaba esto y lo otro. Pensaba, ‘me equivoqué, me equivoqué... ¿Cómo lo recupero a este pibe?’”. Y luego, decidió llamarlo para pedirle que vuelva a la Argentina para volver a verlo, por lo que accedió a regresar.

Julián Weich y su hijo Jerónimo.

Una vez que volvió a verlo, Julián Weich relató que quedó impresionado por el cambio radical que hizo: “Cuando lo fui a buscar a Ezeiza te juro que lo hubiese dejado ir de vuelta, porque yo estaba muy equivocado. Lo que me contaba de su viaje no era mi fantasía, era un viaje de autoconocimiento de él, me hablaba de meditación y de yoga”.

La sorpresiva decisión que tomó Julián Weich tras la experiencia que tuvo su hijo

Julián Weich comentó que, tras conocer que su hijo Jerónimo había tenido una buena experiencia de autoconocimiento en un viaje que hizo, se animó a compartir una aventura junto a él en Panamá, donde protagonizó una situación inédita en su vida durante diez días: “Viví en la calle, haciendo malabares, en un hostel, durmiendo en la playa... Yo podía pagar un poco más, pero me adapté”. Y recordó: “Fui la persona más feliz del mundo”.

¿Qué fue de la vida del hijo de Weich? “Él está viviendo en Córdoba ahora. Quiso volver a la civilización, pero no pudo, se dio cuenta que prefería otra cosa y terminó en Córdoba”, indicó el conductor, ante la mirada de Andy Kusnetzoff. Y resaltó: “Es el famoso hippie con obra social, pero sólo porque yo se la pago para mi tranquilidad”. En tanto, contó que a veces le hace bromas: "Yo cada vez que le digo hippie, el me dice: ‘no, happy (feliz)’".