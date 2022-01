Jujuy Jiménez le respondió a Wanda Nara tras el acercamiento a su novio: "No lo conoce"

La modelo se sinceró sobre el supuesto coqueteo de su colega con su novio, Bautista Bello.

Sofía "Jujuy" Jiménez se expresó sobre los likes que Wanda Nara le dejó a su novio en Instagram y a ellos les llamaron tanto la atención como al público. Lejos de esquivar los problemas mediáticos, la modelo se metió de lleno en el conflicto mediático que la rodea desde que Rodrigo Lussich aludió al supuesto intento de conquistar de Nara a Bautista Bello.

"En su momento nos sorprendió. Yo no sé ahora cómo saltó todo, pero en realidad esto fue en diciembre cuando yo estaba en Jujuy", comenzó la modelo sobre cuán atónitos quedaron con su novio cuando éste recibió notificaciones de Wanda Nara. "A Bauti le llegaron varios likes de Wanda y no entendía nada".

En diálogo con Intrusos a través de mensajes de voz, Jiménez contó que si bien se sorprendieron, los "me gusta" de Nara no generaron ningún tipo de cortocircuito en su pareja; por el contrario, les causó un momento de diversión. "Bauti me contó, me dijo ‘che, no sabés, mirá esto, qué raro’. Yo dije lo mismo, ‘qué raro’. Pero quedó ahí, nos pareció irrelevante. Nos reímos de la situación. No se conocen".

La expareja de Guillermo "El Pelado" López demostró la confianza que tiene en su pareja, según las declaraciones que hizo Karina Iavícoli tras haber por chat con la modelo. "Seguimos hablando con Jujuy y me dijo que su novio era muy potro y que un montón de chicas quieren estar cerca de él".

Los detalles revelados por Rodrigo Lussich sobre los likes de Wanda Nara a Bautista Bello

"¿Qué pasaría si les dijera que Wanda Nara, en una actitud de logística socarrona elige fotos viejas de Bautista y les pone like ahora? No antes, ahora", comenzó el periodista en la sección que lleva adelante en las emisiones de Intrusos, "Los Escandalones" Y sumó: "Si entrás a stalkear, podés descubrir cómo le gusta a Wanda Nara la foto de Bautista Bello, y cómo ella comienza a construir su venganza likeando fotos de otros hombres en todo derecho y circunstancia".

Además, el periodista hizo hincapié en que la esposa de Mauro Icardi no sigue a Bello en Instagram, lo que vuelve mucho más extraño el hecho de que haya llenado de likes a sus publicaciones. "Si entrás a stalkear, podés descubrir cómo le gusta a Wanda Nara la foto de Bautista Bello, y cómo ella comienza a construir su venganza likeando fotos de otros hombres en todo derecho y circunstancia", cerró Lussich.