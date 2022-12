Juana Viale y Patricia Bullrich fueron humilladas en El Trece

La conductora de las exmesas de su abuela no puede levantar cabeza, incluso con la presencia de la presidenta del PRO.

Juana Viale puso toda la carne al asador e invitó a Patricia Bullrich para levantar el rating de Almorzando con Juana. Sin embargo, la heredera de Mirtha Legrand cayó de manera estrepitosa frente a Jey Mammón y La Peña de Morfi.

Si bien el Mundial Qatar 2022 se lleva todas las miradas y eso afecta un poco los números del resto de los programas, hay tendencias que no cambian: Telefe sigue derrotando a El Trece en las franjas más importantes. Desde comienzos de año, Juana Viale no puede derrotar a Jey Mammón y esta tampoco fue la excepción.

La actriz se la jugó con Patricia Bullrich en la mesa del 11 de diciembre con la idea de que la referente del ala más dura del PRO levantara los números a pocos días de la bochornosa condena que recibió Cristina Kirchner. Junto a ellas estuvieron Mario Massaccesi, Sandra Mihanovich, Roly Serrano, Mariana Genesio Peña y Fernado Cichero.

Por su parte, en La Peña de Morfi, el programa pasó por una entrevista mano a mano con Nicolás Cabré. El actor habló de su relación con su hija Rufina y con la madre de la nena, Eugenia "La China" Suárez, entre otras cuestiones. Además, contó con las secciones habituales de un programa que ya es el elegido de los domingos hace años.

En cuanto a los números de audiencia, Mammón logró duplicar a Viale con marcas por encima de los 6 puntos, mientras que "Juanita" no pudo alcanzar los 4.

Nicolás Cabré se quebró en vivo: "Mi faro"

Nicolás Cabré se emocionó en vivo al recordar a su papá y destacar las actitudes que ha tenido a lo largo de su vida. El actor de televisión, cine y teatro habló de su relación con su hija Rufina, de 9 años, y la comparó con su vínculo con su padre.

"Hoy estudia canto porque le gusta y siempre la voy a apoyar. Si quiere ser veterinaria la voy a llevar a Agronomía. Voy a estar tratando de darle siempre todas las herramientas que pueda para que ella el día de mañana vuele y haga lo que se le cante hacer de su vida", comenzó su descargo el papá de la primera hija de "La China" Suárez sobre el momento que vive la niña, en diálogo con Jey Mammón en La Peña de Morfi. Y sumó: "Eso es lo que me va a hacer feliz. Siempre. Como hace cualquier padre".

Mammón le consultó a Cabré por una frase que había dicho en una entrevista anterior, en alusión a que le gustaría ser un 2% con su hija de lo que fue su padre con él. "Sí, mi viejo fue, es y será mi faro. Y los recuerdos que tengo con él y lo que fue, lo que me enseñó, cómo estuvo y cómo me protegió es algo que me hace sonreír. Siempre. No hay día que pase, que siempre tengo un momentito para mirar para arriba y decir: ‘Estás ahí', o ‘gracias’. Siempre lo tengo presente y por eso sueño con que el día de mañana, cuando la vida transcurra, Rufi me recuerde de esa manera", relató emocionado el actor de series como Botineras, Son Amores y Los Únicos.