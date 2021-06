Juana Viale sorprendió a un invitado de su programa en vivo: "Se retira de la mesa"

¡Tenso momento en el aire de El Trece! Juana Viale invitó a uno de sus comensales a retirarse de la mesa. La conductora y nieta de Mirtha Legrand sorprendió a todos en vivo.

La conductora de los almuerzos y cenas de Mirtha Legrand, su nieta Juana Viale, protagonizó uno de los momentos más incómodos de sus últimas emisiones en El Trece. Sin embargo, no fue ella la que sintió incomodidad: fue justamente la heredera de la diva quien invitó a uno de sus comensales a retirarse del estudio. "Se retira de la mesa", lanzó, sin preámbulos, al escuchar una respuesta que no esperaba por parte del modisto Mariano Caprarola.

El integrante de La Jaula de la Moda, ciclo conducido por Horacio Cabak, habló sobre el tiempo en el que el conductor se ausentó debido a sus problemas familiares de público conocimiento: “Con Horacio y los demás compañeros aprendimos a buscarle la vuelta con humor a La Jaula. Al menos desde mi lado aprendí a reírme de mí mismo para poder reírme después del otro. Flavio (Mendoza) sabe eso, que estuvo conduciendo el programa los días que Horacio no estuvo”.

"¿Por qué no estuvo Horacio?”, lanzó, picante, Juana Viale. En ese momento, Caprarola respondió con una frase que la nieta de Mirtha Legrand no dejó pasar inadvertida: "Y, la verdad es que no tengo la menor idea… No, no sé, es que no se puede hablar de eso. Bueno, al menos yo no puedo".

“Ah, ¿no se puede? No podés hablar de nadie al final. Bueno, Mariano se retira de la mesa porque no puede hablar…”, lanzó Juana Viale, entre risas pero sabiendo que Caprarola hizo caso omiso a la intención de la conductora para hablar del escándalo mediático que se formó en torno a la situación matrimonial de Horacio Cabak con su esposa.

Juana Viale se iría de El Trece por culpa de Mauricio Macri

Juana Viale estaría transitando por sus últimos días en la conducción de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. Según trascendió, luego de la entrevista realizada a Mauricio Macri recibió varias críticas que la descolocaron y que la hicieron reflexionar.

Si bien no le fue mal en los números e intentó inculcar su propia impronta al ciclo que históricamente condujo su abuela, aislada por pertenecer al grupo de riesgo, la nota que protagonizó junto al ex presidente de la Nación y sus posteriores críticas generaron su agotamiento. La conductora no llevaría bien la presión de encabezar un clásico de la TV argentina.

En Crónica TV manifestaron: "Más allá de que le ponen toda la plata y el hermano la cuida, ella está muy cansada. Le dan indicaciones parecidas a las de Mirtha, y ella no quiere saber absolutamente nada. Ella dice que 'mi abuela es mi abuela y yo soy yo'".