Juana Viale sorprendió a todos con una inesperada decisión: "Me voy"

La actriz dio a conocer las razones por las que abandona Argentina. Juana Viale habló sobre sus proyectos laborales y generó sorpresa.

Juana Viale habló sobre su salida de Argentina y reveló la verdad en relación a los motivos de su decisión. La nieta de Mirtha Legrand se pronunció sobre sus proyectos laborales a corto plazo y aseguró que tiene ambiciosas propuestas para el 2023.

La hija de Marcela Tinayre ha estado en auge en los medios de espectáculos debido a su presente amoroso y a su futuro en la conducción de los almuerzos de El Trece. Si bien la celebridad de TV no se refirió a ninguno de esos aspectos, sí dio a conocer los motivos por los que se radicará en Europa en mayo.

"Me voy a hacer teatro a España en mayo. El 22 de mayo estreno allá, van a ser dos semanas de función”, enunció Viale en relación a un proyecto teatral escrito por el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco y dirigida por el argentino Cristian Morales, en diálogo con el notero de Socios del Espectáculo. La actriz fue consultada por el futuro profesional de su abuela y su regreso a la televisión pero evadió la pregunta y le dijo al periodista que le preguntara a Legrand porque ella no lo sabía. "Deben estar en tratativas, lo mismo de siempre. por mi parte, estoy esperando la propuesta que me cierre y me siente bien. A mí me aburre toda esa parte de tratativas, me gusta lo concreto y cuando se de, que suceda", cerró.

La angustia de Marcela Tinayre al relatar cómo fue la partida de su exmarido, Marcos Gastaldi

"Cuando él se descompuso yo estaba en la casa de uno de sus hijos, que son como mis hijos. Me dicen: 'Llamó el asistente que papá no se siente muy bien'. Entonces llamo a la asistente y le escucho una respiración rara. Yo acababa de llegar: tenía medialunas, pan... tiré todo, dejé a mis nietos y me fui rajando a ver a Marcos", enunció Tinayre sobre el padre de su tercer hijo, Rocco. Y agregó: "Cuando llego a su casa, había dos ambulancias y yo sentí que él estaba ahogado, entonces me tiro encima y lo abrazo. Él me decía algo y yo no lo entendía. El médico me decía: 'Está sin oxígeno, me lo tengo que llevar'".

Tinayre se refirió al contexto pandémico en el que se dio el deceso de su exmarido: "Fue muy conmovedor todo porque nadie lo pudo despedir de los amigos. Ni nosotros mismos, ni mi familia, ni mis hijos. Era una cosa horrible ver el cajón a lo lejos. Nadie sabía nada en plena pandemia, ni que los muertos no contagiaban. ¿Por qué no podíamos enterrar a nuestros muertos dos o tres personas?".