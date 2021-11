Juana Viale apuró e incomodó a José Luis Espert en El Trece: "Una tortura"

José Luis Espert fue a La Noche de Mirtha por El Trece, aunque no la pasó tan bien como esperaba. Cuál fue la incómoda pregunta que le hizo Juana Viale.

José Luis Espert fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) para el programa de televisión abierta que conduce Juana Viale en el prime time. En esta oportunidad, el pasado sábado 20 de noviembre, el verborrágico diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires por el partido La Libertad Avanza debió someterse a una prueba muy difícil por parte de la presentadora.

Al margen del dirigente político, estuvieron en el estudio del canal del Grupo Clarín los periodistas ultraopositores Mónica Gutiérrez y Rolando Barbano, además del intendente de Tres de Febrero de Juntos por el Cambio, Diego Valenzuela. Allí, la mayoría de las miradas estuvieron puestas en el economista de derecha de 60 años nacido en Pergamino.

José Luis Espert participó de un desafío habitual en La Noche de Mirtha, que tiene que ver con su reacción cuando les van mostrando las caras de diferentes personajes con los que están enfrentados, por lo que los protagonistas están obligados a decir algo positivo sobre ellos. La sección es conocida como "El escáner de la verdad".

Entonces, "Juanita" le propuso directamente: "Para que el 10 de diciembre te reciban con buena onda, tenés que decir algo positivo de estos diputados con los que vas a compartir las sesiones". Sin embargo, el invitado no se quedó atrás y contestó: "¿Vos decís que tengo que decir algo bueno de cualquiera que vos nombres? Esto, más que ´el escáner´, es una tortura".

Espert se sometió al "escáner de la verdad" de Juana Viale en El Trece

No obstante, más allá del "sufrimiento", al político de La Libertad Avanza no le quedó otra opción que aceptar el juego y la primera cara que vio fue la de Sergio Massa, de quien opinó, entre otras cosas, que "juega a la mancha con los aviones, es rápido".

Cuando apareció Máximo Kirchner, Espert expresó: "Ay, no me hagas esto por favor... Me gustan los pelos que tiene". Posteriormente, le tocó elogiar a Nicolás del Caño, al que definió irónicamente como "una pieza de museo valiosísima". En cuanto a Fernando Iglesias, comentó entre risas que le gustó la contratapa que hizo de su libro titulado La Argentina devorada: Cómo sindicatos, empresarios prebendarios y políticos sabotean el desarrollo del país y cómo vencerlos para despegar.

Juana Viale incomodó a José Luis Espert por El Trece.

Espert destrozó a Martín Tetaz en La Noche de Mirtha

Todo se puso más tenso sobre el final, cuando Juana Viale le preguntó por Fernanda Vallejos y Espert opinó: "No, no seas mala. Qué se yo... Es el símbolo de la femineidad en el kirchnerismo. Mirá cómo chamuyo". Por último, cuando le mostraron a Tetaz, que será su colega por Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, sentenció: "Está bueno que mida así, su estatura... Porque, si midiera más, sería más insoportable todavía. A mí no me gusta, antes era kirchnerista. Ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero yo sí".