Juan se cruzó con Holder afuera de la casa y se pudrió todo: "Personaje"

El último participante eliminado del reality show volvió a encontrarse con su amigo fuera de la casa y demostró su molestia tras una actitud del influencer.

El grupo de "Los Monitos" quedó oficialmente disuelto tras la salida de Juan de Gran Hermano. El domingo 13 de noviembre, el taxista se convirtió en el cuarto eliminado del reality show, luego de la salida de Mora, Martina Stuart Usher y Tomás Holder. Días después de su salida, Reverdito se reencontró con el influencer rosarino y, pese a que en la casa tuvieron un muy buen vínculo, aseguró que "su amistad había terminado".

La situación se dio en Cortá Por Lozano, ciclo emitido por Telefe a la hora de siesta. Juan visitó el programa para hablar de su estrategia de juego, los motivos de su salida y su difícil historia de vida. Sin embargo, la producción del programa lo sorprendió al contactarlo con un móvil desde Rosario con Tomás Holder, su principal aliado dentro de la casa.

En este marco, Verónica Lozano tomó la posta de la situación y lanzó una contundente pregunta para generar polémica entre ambos participantes. "¿Pensás que debería haberse ido Alfa?”, tanteó la conductora a Holder y el reconocido influencer respondió con sinceridad. "Para mí, como televidente afuera, Alfa me es más personaje que Juan adentro", reveló Holder.

Luego continuó: "Pero por cariño y por todo lo que hizo Juan, yo quería que se quede él, obviamente". Antes estas declaraciones, la cara de Juan empezó a transformarse con un claro disgusto, pero la situación se volvió a aún más tensa luego de una fuerte declaración por parte de Holder. "A la gente le gustaba más Alfa y a mí también me suma", sentenció el influencer.

"Se le acaba de terminar una amistad", lanzó indignado Juan al escuchar la determinación de Tomás Holder. Finalmente, la situación se volvió bastante tensa y los panelistas intentaron, cambiar de tema y volver el foco a la competencia, pero el incómodo momento no pudo disimularse.

Tomás Holder le puso los puntos a Gran Hermano con una declaración impensada

Tomás Holder, el primer eliminado de la casa de Gran Hermano (Telefe), respondió la pregunta que todos los televidentes se hacen desde su salida: si volvería a entrar a la casa en caso de que lo llamen por repechaje.

Holder se convirtió en el más odiado del reality por sus actitudes y sus malos tratos hacia sus compañeros. Es por esto que apenas en la primera semana, el público coincidió en que tenía que irse y se abandonó la casa por una amplia mayoría de votos. Ahora que está afuera, consideró la posibilidad de volver.

"Si viene el señor Telefe mañana y te dice: 'Holder, queremos que vuelvas a ingresar a la casa'. Una semana, de visita, para siempre... Cualquiera sea la propuesta. ¿Qué contestarías?", le preguntó Ángel de Brito en LAM (América TV). Después de varios segundos de pensarlo muy bien, el joven de 20 años respondió que no.

"No, no entro", contestó Holder. "¡Se están muriendo las tres pelotas de Telefe en estos momento! Tomás Holder no entra más a GH. ¿Lo tomo como juramento?", le preguntó el conductor de LAM. Justo el mismo día, la estrella de TikTok había hecho un posteo en sus redes sociales explicando por qué había desaparecido de Internet.

Tomás explicó que para cuidar su salud mental, decidió irse de las redes durante un tiempo. "Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo. No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara", explicó en sus historias de Instagram.