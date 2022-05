Juan Gil Navarro rompió el silencio y habló de su relación con Sofía Gala: "Adoro"

El actor Juan Gil Navarro salió a hablar tras los rumores que lo vinculan de forma amorosa con la actriz e hija de Moria Casán, Sofía Gala.

Semanas atrás fue el estreno de Closer, obra teatral de Patrick Marber con dirección de Corina Fiorillo, y dos de sus protagonistas fueron vinculados de forma amorosa: Juan Gil Navarro y Sofía Gala. Luego del estallido en los portales de farándula, el actor de Floricienta habló de la relación que lo une a la hija de Moria Casán. Qué dijo.

En un móvil con Implacables (El Nueve), Juan Gil Navarro reveló que está divorciado tras 12 años de casado y sobre su colega, Sofía Gala, deslizó: “La adoro, pero no hay nada más que lo que pasa en el escenario”. Cabe destacar que la hija de "La One" también viene de la ruptura con su novio Ezequiel "Zeki" Fernández.

“Sofía es una excelente actriz, pero no hay nada más allá de lo que hacemos arriba del escenario de miércoles a domingos no hay más que eso. Cuando esté con alguien, lo sabrán”, cerró Juan Gil Navarro, poniendo fin a los rumores que lo acercaban a la actriz en forma íntima y más allá de las tablas.

El origen del rumor

"Es muy incipiente el romance. Están empezando. El domingo estuvieron juntos, sacaron a pasear al perro y entrar a la casa de ella", indicó Maite Peñoñori en el reconocido magazine de Espectáculos Intrusos (América TV). Tras la sorprendente revelación, Florencia de la V no ocultó su asombro. La panelista se sumó a la reacción de la conductora reconociendo: "A mí me sorprendieron, no me los imaginaba juntos".

Closer es una obra protagonizada por Sofía Gala, Juan Gil Navarro, Carolina Peleritti y Gonzalo Valenzuela que aborda las vicisitudes de las relaciones sexoafectivas con influencias de la comedia y el drama. La obra dirigida por Corina Fiorillo es una versión de la original de Patrick Marber estrenada en Londres en 1997, adaptada por Fernando Masllorens y Federico González del Pino.

La obra, que tiene funciones de miércoles a domingos en el Multiteatro Comafi (Av. Corrientes y Talcahuano, CABA), es una parodia a lo insólitos que son los vínculos del amor romántico, en los que la exclusividad sexual suele ser la causa de un sinfín de angustias y mentiras. La trama de Closer se centra en cuatro personajes que arman, desarman e intercambian sus relaciones durante toda la obra con un sentimiento que los acompaña siempre: la culpa.