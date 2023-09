Jorge Rial habló tras ser agredido por una desconocida en la calle: "Dejá de perseguirme"

El periodista dio a conocer que fue atacado a la salida de la radio. Jorge Rial habló sobre el momento que vivió en una esquina porteña.

Jorge Rial es un periodista que en los 90 y los 2000 desarrolló una carrera en el ámbito de los chimentos y en los últimos años se volcó hacia lo político. El comunicador en el presente trabaja en sus ciclos de C5N y Radio 10; las instalaciones del segundo medio mencionado fueron la locación de un fuerte cruce con una mujer que lo atacó en la calle.

Diego Brancatelli informó que Argenzuela que el conductor del ciclo había sufrido una agresión por parte de una desconocida en la calle y mostró el video del momento en vivo. El periodista recordó que Rial tuvo problemas cardíacos hace poco tiempo y que no debe sufrir episodios traumáticos debido a la fragilidad de su salud. Además, recordó que ha habido agresiones a otros conductores del canal, como a Pablo Duggan.

Rial reveló que salió del estudio de radio como todos los días: solo y sin custodia. "Me estaban esperando los chicos de Socios para hacer una nota y me paro. Veo que hay una señora parada en la puerta que se da vuelta y me encara. Me empieza a gritar y a decirme 'dejá de perseguirme, de mandarme gente a mi casa, qué te importa lo que tengo en la nariz'. Al principio intenté calmarla, de decirle que se estaba equivocando y que no la conocía", comentó Rial en C5N.

El periodista reveló que la gente de seguridad de la radio se llevó a la mujer y que él en ese momento arrancó la nota. "Me di cuenta de que estaba desequilibrada. No hubo connotación política: es alguien está obsesionada conmigo y todos los días publica tweets". En medio de la nota, Rial vio que la mujer se dirigía corriendo hacia él con una botella de plástico llena de una gaseosa y le pegó: "Ahi pedí que llamaran a la policía. No para que la metan presa porque rápidamente me di cuenta de que tiene problemas mentales. Me parece que necesita ayuda".

Estefanía Berardi fue letal con Jorge Rial

Rial compartió de manera irónica una foto por el día del amigo donde se lo vio junto a Luis Ventura y así causó miles de reacciones en Twitter. Berardi cuestionó esa actitud y se diferenció del periodista: "A mí no me da risa, chicos. ¡Están en juicio!". Pampito disintió y sumó: "No importa, es gracioso". Lejos de retractarse, Berardi ratificó: "Si yo estoy en juicio, a mí no me da subir una foto con Yanina Latorre. Para mí no da, yo creo que les gusta el show".