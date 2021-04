Jorge Rial escrachó a Yanina Latorre y la "angelita" estalló en caprichos.

Yanina Latorre fue una de las primeras famosas señaladas por hacer "turismo de la vacunación", al irse al exterior para inmunizar a su madre contra el COVID-19 en vez de esperar su turno en Argentina. La repudiable actitud de la panelista fue duramente criticada por Jorge Rial en TV Nostra (América TV), su nuevo programa de informes políticos y de farándula. Como era de esperar, Yanina lanzó un rabioso descargo de agravios contra el ex Intrusos.

A raíz de un informe de TV Nostra en el que hicieron referencia a la vacunación de Dora, su mamá, la panelista de Los Ángeles de la Mañana decidió hacer un fuerte descargo en sus redes para criticar a su eterno enemigo. "El informe que me dio Rial el otro día, quiere emular a 'Bendita' ¿Qué pretenderá? Que con informes míos va a medir como 'Bendita'. No, papi", empezó la esposa de Diego Latorre, en referencia a la competencia por el rating entre el programa de Jorge y el de Beto Casella.

Además, le dedicó un mensaje al conductor y a Ángela Lerena, una de sus panelistas: "Aunque digan que vivo hablando de ustedes, les está yendo para el orto. Tenés que volver a 'Intrusos', que es lo mejor que hacés. O dejar un poco la política y el kirchnerismo. Muy zurdos los dos. La gente no te va a mirar.

Y continuó: "Seguime pegando con la vacuna, más demagogia, porque tengo plata. Yo no me vacuné, vacuné a mi vieja, no hice turismo de vacunación y defendí un sistema donde ya los chicos de 16 años los están vacunando. Y acá, ni en diez años nos van a vacunar a este paso y vos me querés tirar la gente en contra con que tengo plata y mi fui a Miami. Fui con la mía, no recibo sobres, laburo y con mi laburo hago lo que se me canta". Por último, señaló que el conductor habla de su caso, pero no del de otros famosos que viajaron a Estados Unidos y se vacunaron contra el Covid-19.

"Les quiero contar una noticia: acá te vacunan. Están dando la de Pfizer, le acabo de sacar un turno a Dora, me llevó a mamá vacunada a Buenos Aires, ¿no es genial?", anunció Yanina en sus redes sociales a principio de enero. Y al ver las críticas que le llegaban en las redes, hizo polémicas declaraciones: "No me bardeen a mí, bardeen a los políticos, que son a quienes les pagamos el sueldo y deciden las medidas. Yo estuve todo el año en mi país, no me fui nunca, hubo gente que viajó. Elegí vacacionar acá porque no me quería agarrar un COVID en Mar del Plata con toda gente hacinada. Cada uno va donde quiere y puede, de última me lo pago yo, no ustedes. Y si me lo paga mi marido es problema nuestro”.