Jorge Rial chicaneó en vivo a Luis Ventura y lo apuró: "Si querés"

Jorge Rial se divirtió chicaneando a Luis Ventura después de las fuertes denuncias en su contra.

Jorge Rial chicaneó a Luis Ventura después de que el conductor de Secretos Verdaderos acusara al presentador de Argenzuela de recibir cajas de alfajores llenas de dólares. "Me acaba de llegar", se divirtió Rial en el inicio del programa que conduce por la pantalla de C5N, desde donde él también denunció a Daniel Vila por amenazas.

La denuncia de Jorge Rial por amenazas contra la cabeza del Grupo América no solo sorprendió a todos en los medios sino que también desembocó en una serie de disputas mediáticas muy fuertes. Es que después de que el presentador de Argenzuela contara que Vila lo había llamado para decirle que lo iba a "cagar a trompadas", Luis Ventura saltó en defensa del dueño de América TV y lo hizo tirándole con todo a su examigo. El panelista de Intrusos decidió escribir una carta abierta en la que, entre otras denuncias, acusó a Rial de recibir cajas de alfajores llenas de dólares "negros y vergonzosos".

Lejos de dejarlo pasar, Jorge Rial aprovechó el inicio de la emisión del viernes de Argenzuela para chicanear a quien fuera su compañero en América durante 20 años. "Pará, dónde dejo esto, me acaba de llegar. Estamos en el aire, avisen", se divirtió el periodista de C5N mientras tenía en sus manos varias cajas de chocolates y alfajores, en clara alusión a la denuncia de Ventura. "Tengo chocolates, alfajores y tengo zapatos también si querés", siguió bromeando el conductor.

"Me llegó recién y justo me agarraron, porque llegué tarde y me llegó todo esto al canal", continuó el conductor en su paso de comedia. En ese sentido, cuando Brancatelli lo vio algo complicado para moverse, le comentó a otro compañero que lo ayudara. Pero Rial lo frenó en seco: "No toqués, esto no se toca". Así comenzó su programa Rial, que evidentemente no se tomó tan en serio las acusaciones de Luis Ventura, quien realmente estaba muy conmovido por todo lo que sucedió en la semana pasada.

La amenaza de Luis Ventura a Jorge Rial

Mientras Ventura relataba lo que pensaba sobre su colega, aprovechó el momento para realizar un pedido en particular. "Yo lo desafío no a pelear, porque no sé si se la banca, sí le digo que lo desafío a un mano a mano en el estudio que él quiera. No de local él que sé que me va a cortar el micrófono porque ya lo hicieron, en cualquier canal mano a mano", indicó en un tenso momento reflejado tanto en Flor de la V como en los panelistas del programa.

"Basta con este canal, con esta empresa, porque acá te hiciste rico. Andá a los paraísos fiscales, andá a buscar las cuentas por allá. Fuiste a poner la guita donde la tenías que poner. Después aparezco yo como destinatario de que tenía los derechos y nunca me dijo nada. Todas esas me las fumé, de a una", indicó fastidioso. En esta misma línea, se hizo eco de la pelea entre Rial y Daniel Vila: "¿Qué quiere, quedarse con América?".