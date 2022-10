Jorge Lanata le puso los puntos a Yanina Latorre en vivo: "Debería estar internada"

El periodista habló sobre el carácter de su excompañera de trabajo y amiga y la fulminó. Jorge Lanata y Yanina Latorre se cruzaron en pleno vivo de LAM.

Jorge Lanata lanzó pícaras declaraciones sobre Yanina Latorre en medio de un móvil en LAM, sobre la poca cordura que tendría la panelista de televisión. El periodista habló de su cariño por quien fue su columnista de espectáculos en la radio durante años y aseguró que debería estar internada.

"Presentamos al gran Jorge Lanata, amigo de la casa, nuestro padrino", enunció Ángel de Brito para dar paso al móvil con el conductor de Periodismo Para Todos. Ni bien entró al programa, Lanata saludó específicamente a Yanina Latorre, lo que demostró la relación cercana que tiene tras haber trabajado juntos durante años.

Lanata: ¿Cómo andás, Yanina?

Yanina: Yo muy bien. ¿Y vos, amor?

De Brito: Ustedes tienen un amor.

Y: Nos amamos. Yo lo amo a Lanatus.

L: Sí, claro. Yo también. Está re loca, yo la quiero. Tendría que estar internada. Bah, no sé si internada, pero por lo menos ambulatoria.

D B: Siempre sospechamos eso.

L: Es verdad, Ángel.

Lanata, De Brito y Latorre se rieron durante todas lesa conversación, por lo que quedó en claro que solo se trató de una humorada por parte del periodista hacia el carácter de la esposa de Diego Latorre.

Jorge Lanata sobre el fin de Periodismo Para Todos

"Hace doce años que lo hago. Yo no estuve doce años nunca en ningún lugar en toda mi carrera. Es la primera vez que me sucede en mi vida. Ya está. A otra cosa. Si me preguntás si profesionalmente si esto me interesa más, te digo que sí", comenzó su descargo sobre el final de PPT Jorge Lanata en dialogo con La Nación. Y agregó: "Entre el cotilleo pelotudo de los políticos y temas que tienen más que ver con la vida, me interesa más esto. Igual el año que viene voy a seguir porque son las elecciones".

Lanata se refirió a las denuncias que se hicieron desde el programa durante el gobierno de Mauricio Macri y sostuvo: "Me da igual. Con Macri nos cargamos a (Mario) Quintana, hicimos alguna denuncia. A mí eso no me preocupa, acá siempre hay temas, esté el gobierno que esté. Pero a mí me aburre el formato. Ya está, me parece que hay cosas más interesantes para hacer que una denuncia de PPT". El periodista contó que está contento por haber pasado el programa a un formato de una hora: "Nos va muy bien porque en una hora es palo y palo. Está perfecto; no hace falta más".