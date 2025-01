Joaquín Furriel y una noticia que deja en shock al espectáculo argentino: "Un ACV".

Joaquín Furriel es uno de los actores más destacados del espectáculo en Argentina. Es por esta razón que, en las últimas horas, se conoció una noticia que dejó a todos atónitos puesto que se trata de algo muy sensible sobre la salud de quien fue el intérprete de Sergio Dayán en la película argentina Descansar en Paz. "Un ACV", fue la frase que decantó en la preocupación.

Afortunadamente, quien dio la noticia sobre lo sucedido fue el propio Joaquín Furriel. Y la misma sucedió hace 10 años, cuando el actor tenía 40. "A los 40 tuve un ACV. En ese momento me quedé en silencio mucho tiempo", reconoció, en diálogo con Gente. De este modo, queda claro que lo pudo superar.

"Algo de esa quietud, de lo que me pasó, me hizo sentir esto de organizarme económicamente para poder elegir proyectos que tuviera ganas de hacer. Libertad no es tener dinero, libertad es vivir bien con lo que se pueda y poder optar por laburos con gente con la que tenga ganas de hacerlo", agregó Joaquín Furriel, quien aseguró: "Me achiqué económicamente, ordené gastos y poco a poco fui haciendo cine, series y hace un buen tiempo que, en la medida de lo posible, trato de que se produzca esa sinergia. A tal punto que, cada cuatro años, paro todo para hacer teatro".

Joaquín Furriel hará teatro y rodará una película en 2025

Dejando en claro que en el corriente año hará teatro, Joaquín Furriel destacó: "Este 2025 voy a estar arriba de las tablas. Para esto, también me ordené en materia de finanzas para poder dedicar el tiempo que voy a necesitar para la obra que voy a hacer. Me gusta pensar así los proyectos".

Por otro lado, el protagonista habló sobre lo que será el rodaje de su nueva película, Una muerte silenciosa. "El escenario fue parte de lo que me fascinó de la propuesta. Cuando leí el guión y supe que había posibilidades de filmar en Lago Hermoso (ubicado en el departamento Lácar de la provincia de Neuquén), me dio la sensación de que ese lugar era un personaje más. El clima, la luz, todo. Cuando vi la película me impresionó que hubieron jornadas en donde nevó en escenas en donde era conveniente que pase eso. Con el clima no podes jugar con tanta precisión", cerró Joaquín Furriel.

Joaquín Furriel ganó un premio en el exterior y destruyó a Milei: "Ignorantes"

Joaquín Furriel se sumó a la larga lista de artistas que critican el ajuste en la cultura de Javier Milei. El actor ganó la Biznaga de Plata al Mejor Actor Protagonista por Descansar en paz en el Festival de Cine de Málaga y en su discurso apuntó contra el Gobierno del libertario.

Durante la clausura del festival, que concluyó hace varios meses, la cinematografía argentina se destacó al obtener importantes premios y reconocimientos en varias categorías, consolidando su presencia en la industria internacional. Además de Furriel, Gabriel "El Puma" Goity se llevó el premio al Mejor Actor de Reparto también por Descansar en paz, la película dirigida por Sebastián Borensztein.

Fue Borensztein el encargado de grabar el momento en el que Furriel subió al escenario para recibir el galardón. "Sin cultura no hay identidad y ese es el beneficio de los ignorantes que muchas veces nos gobiernan", expresó, en medio de aplausos y ovaciones por sus palabras.