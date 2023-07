Jimena Barón recordó una anécdota íntima y revivió su indignación: "No me manosees"

La cantante y actriz dio a conocer una anécdota de una cita y se mostró indignada al respecto. Jimena Barón sorprendió con su reacción ante la actitud de su compañero.

Jimena Barón sorprendió al público con una anécdota de una situación vivida en una cita que la indignó. La cantante de hits como La Cobra y Flor de Involución dio a conocer la actitud que su entonces pareja tuvo cuando la dejó en su casa y le causó rechazo.

La madre de Morrison Osvaldo dialogó con Migue Granados, Sofi Morandi y el equipo del nuevo ciclo de streaming en Olga sobre aquellas personas que no quieren tener intimidad en la primera cita. Si bien la exparticipante de Bailando por un sueño apoyó a quienes así lo prefieren, cuestionó a los que insinúan que están dispuestos a que suceda algo sexual y después retroceden en su postura.

"Yo te tomo la del caballero inglés, pero no me chapes en el auto y me manosees. Cortó el chape y me dijo 'bueno...'. Yo subí indignada, me pareció una falta de respeto", soltó Barón en Soñé que Volaba. Si bien la actriz en la actualidad se encuentra en pareja desde hace más de un año con Matías Palleiro, dio a conocer que en el pasado tuvo amoríos que no fueron conocidos por la prensa.

El conmovedor descargo de Jimena Barón en Instagram

La cantante compartió un posteo en sus redes sociales para sincerarse ante sus fans sobre la inmensa alegría que sentía por su presente personal y profesional y para evidenciar el trabajo que hay detrás de sus shows. "Qué importante fue para mi corazón y mi cabeza haberme tomado estos 4 años para volver así, disfrutando y agradeciendo cada momento. Así plena y segura, sin ansiedad ni pánico, habiendo entendido que no se puede trabajar solamente pensando en que van a pensar los demás y que solo hay que ser fiel y verdadero con uno mismo, trabajar mucho, escuchar poco y confiar", comenzó su descargo la artista.

"Amo hacer Mala Sangre, es el primer show que realmente disfruto hacer. Amo ser mamá 24/7 y amo estar de gira con mi hijo y seguir siendo su mamá arriba del escenario también. Amo convertir en canciones cosas que me dolieron mucho, que al final me terminan dando felicidad. Amo esa transformación", continúa el texto que Barón escribió en el pie de foto de su posteo. Y sigue: "Amo ser mujer. Amo mi cuerpo. Amo sentirme fuerte, libre y seductora. Amo ponerme el jogging y las crocs y sentirme absolutamente insípida y normal".