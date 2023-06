Jey Mammón en Telefe: el inesperado video que subió e impacto a todos

El humorista sorprendió a sus miles de seguidores con un revelador video. Jey Mammón hizo un guiño a sus fans en relación a su vínculo con Telefe.

Jey Mammón compartió un llamativo video en sus redes sociales en alusión a un momento cálido que vivió en los estudios de Telefe. El conductor de televisión y humorista mostró su amor por ese programa de los mediodías del canal de las pelotas que fundó Gerardo Rozín y dio a entender que volvería al ciclo.

El canal de Viacom suspendió al humorista tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto, quien aseguró que el conductor habría abusado de él cuando era adolescente. A pesar de que el panorama mediático alrededor de Jey Mammón está más calmo, aún no se habla de un regreso del conductor a la pantalla chica por parte del canal.

El músico compartió en una de sus historias de Instagram un video donde se lo ve interpretar una canción junto a su colega César "Banana" Pueyrredón en el programa que condujo desde que Gerardo Rozín le pasó la posta. Esta publicación causó revuelo en redes sociales y la prensa entendió a esa actitud como un indicio de una posible vuelta de Mammón a Telefe. "Temazo, puta que lo parió", había escrito el artista en el pie de foto de su posteo.

La palabra de Jey Mammón sobre su actualidad alejado de la televisión

Mammón habló en diálogo con Infobae sobre su presente, meses después de la denuncia de Lucas Benvenuto, y reveló que vive en una incertidumbre constante. "No estoy enojado. Pero si fueran conscientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que hicieron, entenderían de lo que estoy hablando. Estoy en una que no se la deseo a nadie, eh. Te juro que no se la deseo a nadie. Yo no quiero, mirá, no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie. Pero no sé si hay algo igual a esto. Te juro. Es como estar muerto en vida, ¿sabés?", comentó el presentador de televisión. Y sumó: "Aún con el amor que te demuestra la gente, aun con ese valor llave que es infinito, que es hermoso, sentís que te están velando, ¿sabés? La sensación es esa, es que estás muerto. Esa es la sensación. Si vos me preguntás cómo me siento yo hoy, muerto en vida".

La palabra de Jésica Cirio sobre la continuidad de La Peña de Morfi

"La Peña no termina porque nos están difamando en varios medios que terminamos. Señores no compren eso, esas noticias que no son reales. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va", señaló la conductora de TV. Y cerró: "No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo".