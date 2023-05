Jésica Cirio atraviesa un crítico momento personal: "En la calle"

La modelo y conductora vive momentos difíciles. Mientras conduce la Peña de Morfi y afronta los coletazos de la denuncia contra Jey Mammón, se conoció un nuevo problema que afecta su vida personal.

Jésica Cirio es una de las modelo y conductora ultrareconocida de la Argentina. Sin embargo, su exposición constante en la televisión, hoy al frente de La Peña de Morfi, le ha traído más de un problema durante su carrera, como peleas mediáticas o acercamiento de personas que la terminaron hiriendo. Esta vez, una figura de su pasado que siempre le generó conflcitos volvió a involucrarla en una denuncia que complica más su crítico presente.

Se trata de Horacio, el padre de Cirio, con quien siempre tuvo una relación muy tirante y conflcitiva, que quedó expuesta ante los medios en varias oporunidades debido a las denuncias que suele realizar el hombre. El mediático volvió a aparecer en los últimos días y realizó una fortísima denuncia contra la modelo que podría convertirse en un nuevo problema para ella. De esta forma, Cirio atraviesa un crítico momento personal en el que deberá enfrentar una vez más a su padre y sus intentos por perjudicarla, mientras continúa haciendo frente a las constantes consultas que se repiten desde hace algunos por la denuncia de abuso sexual que recibió su excompañero en La Peña... Jey Mammón, y el rumor de que su programa será levantado.

La denuncia de Horacio Cirio

Horacio Cirio realizó durísimas críticas contra su hija y una denuncia que podría terminar en la Justicia. El hombe aseguró que su hija, con el apoyo de la madre de esta, se habría apropiado de su casa, ubicada en la localidad bonaerense de Lanús. En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre, el exchurrero fue tajante con sus declaraciones y afirmó: “Creo que Jesica me da la espalda por respeto a mi ex, ‘por respeto a ella, no veo a mi papá’. No sé lo mal o bien que haya pasado, ella se quedó con mi casa en plena estación Lanús y me dejó en la calle”.

El polémico mediático, que suele reaparecer en los medios aleatoriamente para exponer los conflictos que tiene con su hija ante el gran público de la televisión argentina y que nunca pudo comprobar ninguna de sus denuncias, también habló de cómo es esa relación con Jesica Cirio hoy en día. “Me acuerdo siempre de mi última charla con Jésica”, indicó en relación a la pelea que lleva más de 10 años y por la que no se hablan directamente. En esa línea, Horacio Cirio remarcó: "Después que me separé seguí hablando con ella, mi ex no se quiso ir de la casa y Jésica recuerdo que me dijo 'yo no puedo hacer nada'"

"Ella tenía dónde ubicar a su mamá para que la casa se venda pero yo no tenía problemas, había un interesado en comprarla, un constructor de la zona que estaba apalabrado, el conflicto acá fue que yo salí en televisión a pedir por ella. A mi me bloqueó de todos los teléfonos y perdí el contacto”, aseguró el hombre que en algún momento se hizo famoso por las críticas a su hija y por vender churros en la calle. Sin embargo, las denuncias contra Jesica Cirio no terminaron en la presunta quita de la casa. El polémico padre de la conductora también aseguró: “Había vehículos que también se los dejé, le firmé todos los papeles, me lo mandó a sacar todo, yo no tendría que haberle firmado nada, actué bien”.

Por qué Horacio Cirio no mira La Peña de Morfi

Horacio Cirio se mostró dolido por la presunta actitud de su hija y aseguró que ni siquiera puede verla en televisión. “No puedo ni mirar el programa de ella, se me empiezan a cruzar cosas en la cabeza y prefiero no verlo”, apuntó el exchurrero. Y sentenció: “¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué no le da un corte a todo esto? No fue tan grave para castigarme de esta forma, yo siento que estoy castigado por todos, la que más influye en todo es mi ex pero ella sabrá, es una mujer grande que tendría que pensar un poquitito, esta negativa hacia mí es una decisión de Jésica, cada cual sabe lo que hace”.