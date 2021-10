Jean Pierre Noher confesó que rechazó ser Néstor Kirchner en una obra de teatro

El prestigioso actor está pronto a estrenar Sueño Bendito, la esperada serie de Amazon Prime basada en la vida de Diego Armando Maradona.

Palpitando el estreno de Sueño Bendito, la serie sobre Diego Maradona que llegará a la plataforma Amazon Prime, el actor Jean Pierre Noher anunció que será Fernando de la Rúa en Diciembre del 2001, la nueva serie de Star+ que tiene previsto su estreno en abril del 2022. Y, por otro lado, reconoció que si bien le ofrecieron encarnar a Néstor Kirchner, pero rechazó la oportunidad. "Me parece bárbaro, pero no", reveló el actor.

Durante una entrevista en Pasa Montagna (Radio Rivadavia) el actor reveló que acaba de terminar las grabaciones de Diciembre de 2001, una miniserie que se estrenará en abril de 2022 sobre los acontecimientos que ocurrieron en esa época en la Argentina y en la que interpretará al expresidente Fernando de la Rúa. Además, lo convocaron para ponerse en la piel de Néstor Kirchner en otra ficción, pero luego de tantas biopics, Noher prefirió optar por otro tipo de proyectos.

"Me ofrecieron hacer una obra de teatro, un monólogo haciendo de Néstor Kirchner. La gente va a decir 'hizo de Borges, Coppola y ahora Kirchner'.Me parece bárbaro pero no", sentenció. La serie Diciembre del 2001 la completan un elenco compuesto por Luis Luque, Ludovico Di Santo, Diego Cremonesi, Luis Machín, Jean Pierre Noher, Alejandra Flechner, Manuel Callau, Jorge Suárez, Cecilia Rossetto, Manuel Vicente y Vando Villamil, César Troncoso y Nicolás Furtado.

Jean Pierre Noher sobre Coppola y Sueño Bendito, la serie de Maradona

"Tengo buena vibra con la gente que vio el adelanto de la serie. Estoy contento con que se estrene después de tanto tiempo", manifestó el artista en una entrevista, en referencia a los dos años que pasaron desde el rodaje hasta el estreno. Y aseguró que en este tiempo, el proyecto tomó un nuevo significado: "Después de la muerte de Diego es un homenaje diferente".

En cuanto a su trabajo, aseguró que no fue tarea fácil ponerse en los zapatos de "Guillote", sobre todo porque es una persona a la que el público tiene muy presente. "Los actores somos intérpretes, no imitadores. Es mi interpretación de Coppola, tratando de recrear el personaje sin traicionar el imaginario de la gente", señaló. Y agregó: "Si bien estuvimos reunidos con Guillermo y Leo Sbaraglia -quien lo interpreta en una época anterior- pude componer el personaje en base a las redes y mi impronta".

Desde el momento en el que surgió el proyecto, Noher fue consciente que al mostrar cuatro etapas de la vida de las personas más famosas del mundo iba a tener repercusiones. "En Argentina y en todo Sudamérica va a haber comparaciones y todo tipo de polémica", reconoció el actor nacido en Francia. Pero las críticas no solo surgirán del lado de los televidentes, sino que también del círculo cercano del "Diez", ya que Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna no están conformes con lo que se mostrará. No obstante, Jean Pierre no se preocupa: "Hicimos un trabajo con muchísimo amor y honestidad, con un texto al que respetamos. Es una ficción basada en la realidad, pero no es la realidad. Los familiares pueden opinar lo que quieran, me parece lógico".