Internas en El Trece: Guido Kaczka apuró a Adrián Suar y le pidió más plata

Tras haberse consolidado en los Martín Fierro con Los 8 Escalones, el conductor enfrentó al productor de El Trece y le hizo un planteo económico.

Guido Kaczka se convirtió en una de las figuras elementales para El Trece, ya que su programa, Los 8 Escalones del Millón se consolida cada noche como uno de los más vistos de su horario. Tanto es el éxito del ciclo, que salió ganador en la terna de mejor programa de entretenimiento en los Premios Martín Fierro 2023. Sin embargo, el éxito cuesta caro y el conductor aprovechó esta situación para hablar de cuestiones económicas con Adrián Suar.

En diálogo con Intrusos, ciclo emitido por América TV, el conductor habló sobre el galardón que obtuvo, aseguró que le gustaría volver a conducir los premios y confesó que le pidió más dinero a Adrián Suar para financiar el programa. "No creo que tres millones sean poco, pero si que hice un trabajo de productor ahí", empezó por contar Kaczka sobre la importante decisión que tomó para el ciclo.

"Adrián estaba tan contento con el premio. Al programa le va muy bien a la noche y eso nos pone muy felices y más en años difíciles", continuó el conductor. Luego, reveló: "Entonces cuando lo vi tan contento dije 'bueno, ya está lo encaro y le pregunto lo de los millones para ver cuándo crecemos". Por el momento, ni Guido ni Suar confirmaron algo sobre la expansión del premio, pero al menos se conoció que el tema se puso sobre la mesa.

El nuevo proyecto televisivo de Guido Kaczka lejos de Los 8 Escalones: "Voy a hacer fuerza"

Tras haberse consolidado en los Martín Fierro en la terna de mejor programa de entretenimiento, Guido Kaczka reveló su próximo proyecto laboral alejado de Los 8 Escalones del Millón. El famoso conductor se sinceró sobre el tema e incluso contó que ya habló con la autoridades de El Trece para ponerlo en marcha.

Hace varios años que Kaczka lidera su horario televisivo con el programa de preguntas que ofrece un premio millonario y, aunque si bien no logró consolidarse como el mejor conductor, si logró el reconocimiento de APTRA por el ciclo. Sin embargo, en diálogo con Intrusos (América TV), el también productor anunció que quiere ir por mucho más.

Luego de contar que empezó negociaciones para "ampliar el premio del programa", Guido reveló que tiene intenciones de convertirse en el próximo conductor de Los Martín Fierro. "Me dan ganas de volver a conducirlos. Ayer lo vi y no le dije nada, pero hoy ya me levanté con ganas de decirle a Pablo (Codevilla) 'dale, metele'".

En este marco, profundizó: "Voy a hacer fuerza para que la próxima trasmisión la tenga El Trece". Además, Kaczka confesó que, a diferencia de el rol de Santiago del Moro, a él le gustaría hacer la conducción el duplas porque cree que es una estructura "tradicional" y que a él "le sienta muy bien".