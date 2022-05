Internaron de urgencia a Cacho Fontana: el problema de salud que lo mantiene en el hospital

El mítico conductor está internado en el Hospital Fernández y ya le realizaron los estudios correspondientes.

El mundo de los medios, el periodismo y la televisión está en alerta por el cuadro de Cacho Fontana. Es que el histórico conductor atraviesa un problema de salud que fue informado cerca de las once de la noche de este jueves.

Según trascendió por medio del periodista Juan Etchegoyen, fue internado de urgencia por un cuadro de neumonía y se encuentra en el Hospital Fernández. Ya le realizaron todos los estudios correspondientes y descartaron que tenga COVID-19.

El conductor de radio y televisión, quien cumplió 90 años el pasado 23 de abril, había tenido una situación similar también en el mes de mayo pero del año pasado. Estuvo internado durante diez días en el mismo efector de salud y la noticia se la confirmó su propia hija a Etchegoyen, quien la informó a través de su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el comunicador Pablo Montagna aportó que el cuadro es una sepsis secundaria a una infección que tiene en el tracto urinario y está estable en sala general del nosocomio. Cabe destacar que Fontana recibió todas las dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Sus complicaciones de salud

Tras el cuadro similar mencionado anteriormente que estaba acompañado por insuficiencia cardíaca, Cacho Fontana tuvo COVID-19 dos veces: en 2020 permaneció en la clínica de rehabilitación para adultos mayores en la que permanecía, al igual que otros residentes con quienes convivía.

Cuando salió a desmentir su propia muerte

Durante la tarde del lunes 26 de abril del 2021 se vivió un momento insólito, pero que ha ocurrido en otras ocasiones, en la televisión argentina. El célebre locutor "Cacho" Fontana fue dado por muerto en diferentes portales y canales del país. Sin embargo, esta información fue desmentida por su familia. El periodista Luis Ventura, entre otros, fue uno de los que quedó en "offside" en vivo. Y ante este hecho, Alejandro Fantino, el conductor del programa que integra, lo cruzó: "Bajate del ego".

"La muerte a partir de ahora, prefiero no darla o hacerlo quinto. Qué gano con comunicar una muerte primero. Nos comimos una noticia que no era. Gracias a Dios. Creo que el ego de todos nosotros, el ego periodístico de estar al aire... Me conmueve que Cachito viva", comenzó diciendo Alejandro Fantino, mientras Luis Ventura esperaba por su turno para poder hacer un descargo tras el fallido momento televisivo.

“Me tienen para rato” aseguró en aquel entonces Cacho en medio de las falsas versiones que afirmaban su deceso.