Inesperado pase de Sergio Lapegüe: por qué abandona TN y a dónde se va

El famoso periodista protagonizaría uno de los principales pases del año y abandonará la señal de la que forma parte hace años.

Sergio Lapegüe estaría a punto de protagonizar uno de los mayores pases televisivos del año. Precisamente, el periodista podría abandonar el canal del que forma parte hace varios años para embarcarse en un proyecto muy diferente a los que viene haciendo y en un señal completamente distinta.

Según informó Marina Calabró en Lanata Sin Filtro, Lapegüe recibió una oferta muy tentadora por parte de América TV. Frente a esta oferta, el periodista abandonaría su puesto en TN, en donde lleva varios años trabajando frente al noticiero. Pero al parecer, esta propuesta empezó a tener más peso.

Al parecer, la señal que dirige Daniel Vila quiere convocar a Lapegüe para conducir un Late Night Show con entrevistas, música en vivo y humor. Precisamente, la propuesta es realizar un formato bastante similar a Los Mammones que conducía Jey Mammón, uno de los mayores éxitos de América en los últimos años.

Además, la idea también es convocarlo para un ciclo informativo en A24 y un programa radial en La Red, "con una muy buena base económica", según dio a conocer Calabró. Por su parte, el periodista aún no confirmó nada al respecto y, desde el canal, tampoco brindaron declaraciones.

La promesa que Sergio Lapegüe debió cumplir tras la consagración de Argentina en Qatar

Sergio Lapegüe protagonizó un increíble momento en la TV argentina. Luego de la consagración de Lionel Messi y la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el conductor debió cumplir una promesa en plena transmisión en vivo de TN.

Durante la emisión matutina de este lunes 19 de diciembre, y pocas horas después de que la Albiceleste alzara el tercer título mundialista, Marcelo Bonelli se encargó de que Lapegüe cumpla con lo que había prometido si Argentina ganaba: pelarse en el programa.

El mencionado conductor ultramacrista tomó una máquina de cortar el pelo y fue uno de los primeros en rapar a Lapegüe, que durante unos minutos se mostró molesto por tener que cumplir con la promesa. "Qué papelón. ¿Alguna vez cortaste el pelo? Con lo que me cuesta mantener el jopo", expresó, mientras veía cómo se iba quedando pelado.

Entre risas, aunque también con cierta preocupación, Sergio lamentó el hecho de perder su tradicional look: "Esto es una mentira porque yo siempre me lo tiraba para abajo. Uy, me estoy quedando re pelado. ¿Crece o no? Me tengo que agregar acá. Lo hago por la Selección Argentina. ¿Me queda bien cortito?". Y concluyó: "Uy, cómo está quedando. Me siento Elvis Presley".