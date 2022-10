Inesperado: la estrategia de Tomás Holder para volver a Gran Hermano

Tomás Holder charló con exparticipantes de Gran Hermano y reveló que cambiaría de estrategia si volviera a la casa, además de que contó qué haría con el premio.

Tomás Holder recapacitó y reveló en El Debate que si tuviera la oportunidad de volver a Gran Hermano cambiaría de estrategia. "La casa se la daría a Thiago", reconoció el tiktoker rosarino sobre lo que haría con el premio en caso de ganar la competencia, si regresara a través de un repechaje.

Pese a haber estado solo una semana en la casa de Gran Hermano, Tomás Holder se ganó la bronca de miles de espectadores que decidieron castigarlo sacándolo del certamen en la primera oportunidad que tuvieron. En los últimos días, el tiktoker rosarino aprovechó su popularidad para hacer un furioso raid televisivo, con apariciones hasta en programas que no forman parte de Telefe. Inclusive se reveló que subió considerablemente su cachet para subir historias en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en las últimas horas Holder reconoció que cambiaría de estrategia si llegara a volver a Gran Hermano. Con la posibilidad latente de regresar por medio de un repechaje, el tiktoker aseguró que le gustaría reingresar a la casa más famosa del país para llegar lo más lejos posible. En ese sentido, explicó que lo aprovecharía al máximo y jugaría solo, no volvería a integrar el grupo de "Los monitos" con Juan, Martina y Nacho. Pero lo que más sorprendió fue cuando reveló qué haría con el premio en caso de ganar la competencia.

"Si llego a ganar esos 15 millones, obviamente me los quedaría, no voy a decir que no; pero la casa se la daría a Thiago (Medina) porque creo que le hace mucha falta", aseguró Tomás Holder. Por último, el tiktoker apuntó durísimo contra los compañeros que fueron parte de su grupo más cercano y sentenció que le gustaría que Martina salga de la casa y Juan se quede, "para que sufra". "Si se va Martina primero y después Nacho, va a ser muy cómico para la casa que Juan se quede solo", concluyó Holder, lapidario.

No aguantó más: un participante de GH se "ajustició" frente a las cámaras

Gran Hermano tuvo un nuevo momento que se hizo viral en las redes sociales. Uno de sus participantes protagonizó un momento explícito ante las cámaras, donde quedó expuesto ante los millones de usuarios de Twitter que no dudaron en juzgarlo. "Se ajustició", fue uno de los comentarios.

El participante en cuestión fue Agustín, quien estaba acostado en su cama. Tapado por las frazadas, el muchacho que se calificó como un gran "estratega" hizo movimientos similares a los de una persona masturbándose. Si bien en las imágenes parece estar rascándose, el video se difundió en redes sociales y hasta algunas personas lo cuestionaron.

Agustín tiene 25 años y es de La Plata. Antes de ingresar a la casa más famosa de Argentina trabajó como animador de fiestas infantiles. Fue uno de los nominados en la primera semana de convivencia, aunque el público lo salvó (siendo Holder el primer eliminado).