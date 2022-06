Inesperado anuncio de Pepe Cibrián tras casarse con Nahuel Lodi: "No tengo nada"

Durísimo comunicado de Pepe Cibrián tras casarse con su novio 40 años menor. El famoso se refirió al matrimonio contraído en las últimas horas.

Pepe Cibrián se hartó de las críticas y emitió un durísimo comunicado tras casarse con Nahuel Lodi. El artista y referente del teatro musical argentino se enfrentó a la prensa para dar su opinión de las críticas recibidas por casarse con un hombre 40 años menor y hasta se distanció de Georgina Barbarossa en pos de defender a su exprometido.

Claramente ofuscado y resaltando la libertad de elegir a quien tiene a su lado, Pepe Cibrián lanzó en Intrusos: "Tengo 74 años, de boludo no tengo nada. O sea, si fuera un cazafortunas, cosa que no lo es, yo me hubiera dado cuenta enseguida. Además si yo hubiese querido estar con un cazafortunas, también hubiera estado con un cazafortunas. Tengo una edad que ya hago lo que me da la gana".

Las declaraciones de Pepe Cibrián tuvieron mucho que ver con lo expresado por su examiga Georgina Barbarossa, quien días atrás expresó en su programa: "Yo no quería que se case porque como le está yendo bien, se conocen hace tres meses y es mucho más joven que él, no quiero que le afanen”.

Georgina no pudo asistir al casamiento de su (por entonces) amigo y decidió dar sus disculpas públicas. Acongojada, la conductora de Telefe reveló su arrepentimiento y resaltó el cariño que le tiene al exitoso artista argentino: "Pepe ya sabe lo que opino y al tocar el tema aquí se me desmadró, yo me desbordé y debería haber frenado una serie de cosas que no frené. El moco es mío, me lo mandé yo. Le pedí perdón a Pepe, ya lo hablé con él. Lo quiero a Pepe, le pido disculpas a él, a Nahuel y toda su familia".

La palabra de Nahuel Lodi tras las críticas de Georgina Barbarossa

El esposo de Pepe Cibrián reconoció que se sintió molesto por las declaraciones de Barbarossa. Lamentando que una amiga de su marido se exprese de esa forma, Nahuel Lodi hizo su descargo: "Mucho no voy a dar detalles, porque no me corresponde. Es amiga de Pepe y estaría bueno que lo pueda hablar él, o ella. Me molestó lo que dijo en su programa, es más me dolió. Porque puedo esperar que hable cualquiera en los medios, pero me dolió más que sea una frase de una amiga de Pepe, porque yo no permitiría que un amigo hable mal de mi pareja".