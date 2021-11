Inesperada confesión de Esmeralda Mitre sobre su padre: "Los papeles flojos"

La actriz abrió su corazón y dio a conocer las facetas que más le costó ver de su padre, Bartolomé Mitre.

Esmeralda Mitre se refirió a los manejos fuera de la ley de su padre y destapó todos los secretos del diario La Nación. La ex participante de Bailando por un sueño se sacó los pocos filtros que le quedaban y reveló cuán sucio era Bartolomé Mitre en sus tácticas para beneficiarse económicamente.

“Mi padre estuvo re flojo de papeles, pero yo lo perdono. Le perdono los errores, porque me sana a mí. Pero los veo y los vi. Yo lo enfrenté en vida y le dije todo. Nunca le dejé de decir las cosas que no me gustaban, aunque me tuviera que pelear. No me quedaron cuentas pendientes con papá”, expresó Esmeralda, en diálogo con Karina Mazzocco y su panel de A la Tarde.

Mitre continuó su revelador discurso y enunció: “Pero si tengo que decir que hizo muchísimas cosas muy mal, lo digo. Es la vida, es mi padre y es un ser humano. Cometió errores y no soy nadie para juzgarlo. Me dolieron varias cosas: problemas legales que me dejó. Para mí él pensaba ‘Esmeralda es fuerte y los va a poder resolver’. Al principio me dolió y después dije: ‘Que se mate, qué se yo’. Los resuelvo, no me queda otra”.

“Lo primero que tengo con mi padre es agradecimiento. Tengo la fuerza que soy y estoy forjada como mujer porque mi papá me dio mucho amor. Era el padre perfecto hasta que se fue y nos dimos cuenta de que no era tan perfecto”, siguió y cerró: “Era tan calmo, nunca levantaba la voz, fue un amoroso. Era un muy buen padre, más que nada conmigo que era la más chica. Para mí no es un mandato, es un legado. Es distinto. Yo mandatos nunca cumplí. Me tocó luchar esta pelea a mí. Aunque a veces me sienta cansada y me duele, como hoy”.

Las palabras de Esmeralda Mitre sobre el rol de Mauricio Macri en esta disputa

“Los Saguier habrían estado planeando robarnos a nosotros durante mucho tiempo, cuando mi papá estaba enfermo. Los Saguier tenían una deuda de 50 millones de dólares y Mauricio Macri habría puesto 15 millones. Por eso hoy el canal es macrista y de lo único que se habla es de Macri, Vidal. Macri más tres personas más habrían puesto más de 20 millones de dólares y todos ellos estarían unidos con otras personas de otros medios”, informó Esmeralda Mitre sobre la participación del ex presidente en la mafia que apunta contra ella y sus hermanos.