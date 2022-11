Increparon e insultaron a Baby Etchecpar mientras iba manejando: "Sorete"

El video se viralizó a través de Twitter donde tuvo un tenso altercado con una persona.

Baby Etchecopar fue interceptado mientras manejaba un lujoso vehículo importado y al mismo tiempo, hablaba por teléfono. En ese momento, recibió una catarata de insultos de parte de una persona, motivo por el cual dejó el celular a un lado, le respondió, y luego de unos segundos, pisó el acelerador y se fue.

"Mirá como viene, ahí está el que se queja de cómo está el país", comenzó el video refiriéndose al auto del periodista. "Sos resentido", respondió Baby, quien había dejado a un lado el llamado telefónico que mantenía mientras conducía. Allí comenzaron los insultos. "Lacra inmunda", soltó sin tapujos quien filmó.

Intentó defenderse de los comentarios, pero los reiterados gritos del hombre no se lo permitieron. "Sorete, mirá como te quejás de todo", siguió. Por lo que se pudo apreciar, el enfrentamiento se dio por calle Galván al 2700, entre los barrios porteños de Villa Urquiza y Belgrano,

El video se volvió viral en Twitter y despertó todo tipo de reacciones de los usuarios. Tan es así, que el creador de contenidos "Momo" Benavídes dio su parecer con respecto a este hecho. "Encima hablando mientras maneja y después se hace el moralista jajaja que basura es este tipo", señaló de manera contundente.

Baby Etchecopar fulminó a Thiago de Gran Hermano

Gran Hermano se convirtió en la apuesta ganadora de Telefe y cada vez son más los televidentes que siguen los escándalos de la casa más famosa del país. Las repercusiones de la eliminación de Holder y la polémica con Alfa llegaron hasta Baby Etchecopar, quien fulminó al reality y criticó a Thiago, uno de los participantes que se ganó el corazón de las redes.

"No sé quién es Holder, pero no me gusta Gran Hermano. Me parece que el programa barre en la Argentina y lo que queda en el embudo lo lleva, son lo peor de cada casa. Es una desgracia porque toman protagonismo estos tipos porque, después, vos no laburás y lo ponen a Alfa a hacer notas. Creo que es un gran semillero de inútiles que después nos tenemos que fumar", sentenció Baby, en diálogo con un móvil Intrusos (América TV).

En tono crítico, el polémico conductor de Rivadavia agregó: "Esta es una sociedad de gente que no tiene para comer, esos sí tienen para comer. Ahí adentro hay un montón de gente que se jacta de ser inútiles y los argentinos que estamos afuera somos todos útiles. El que se va a encerrar ahí busca un curro, cómo llegar, cómo trepar. Lo malo de Gran Hermano es que estas discusiones tapan otras realidades, perdemos tiempo al divino botón hablando estupideces de estúpidos en vez de preocuparnos de como está el país"

Pero cuando le consultaron su opinión sobre Thiago -el joven participante que en su presentación reveló que trabaja en el mercado central y junta cartones- arremetió: "Eso es oportunismo berreta y demagogia. Hay dos mil chicos que juntan cartones, pero esto es como querer demostrar que el pibe humilde tiene posibilidad de llegar y no, el pibe no tiene posibilidades de llegar. A este lo eligieron y lo usan como humilde, ¿entendés? La realidad de lo bueno sería que no haya ningún chico que por ser humilde tenga que estar en un programa de televisión".