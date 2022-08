Impensada reconciliación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré: "Volvió"

La bailarina y el actor estarían nuevamente en pareja a meses de su última ruptura. Ángel de Brito contó que Laurita Fernández y Nicolás Cabré habrían vuelto a estar en pareja.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré estarían en pareja nuevamente según informó el periodista Ángel de Brito en sus redes sociales. El actor y la bailarina cortaron su noviazgo hace algunos meses, después de varias idas y venidas en los últimos años, pero parece que la ruptura no era definitiva.

El conductor de LAM se encontraba en medio de una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram cuando uno de sus seguidores le consultó por la situación sentimental de la conductora de Bienvenidos a Bordo y el actor de Botineras. "¿Laurita vuelve con Cabré?", escribió el usuario. Y De Brito respondió: "Ya volvió".

"Me lo han preguntado, y no. Pero lo dicen igual. Ya fue. A veces hay cosas que respondés y dicen otras. Y está todo bien", enunció Fernández hace algunos días sobre su situación sentimental. Y añadió: "Me encanta que tengamos re buen vínculo y es eso, sentir que los dos recordamos lo lindo que vivimos, para mí él fue re importante porque fue la primera persona con la que pensé en tener hijos", en diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina.

Laurita aclaró que ni bien sucedió la ruptura todo fue medio caótico pero luego pudieron forjar un buen vínculo con la persona a quien ella aún define como su expareja. "El vínculo que genero, se genera después, cuando la ruptura ya sanó", cerró la exconcursante de Bailando por un sueño.

Laurita Fernández sobre su papel en la obra El Método Grönholm

"Es un thriller teatral, una comedia muy ácida que te hace reír de cosas incorrectas. Es diferente a lo que venía haciendo en teatro con proyectos más lúdicos", reflexionó Fernández en diálogo con Teleshow sobre la apuesta teatral que protagonizará en Paseo La Plaza junto con Benjamín Vicuña, Rafael Ferro y Julián Cabrera. Y agregó: "Interpreto a una mujer que es una de los cuatro candidatos aspirantes a un puesto muy preciado de trabajo. Ellos están encerrados en un lugar donde los someten a diferentes pruebas para ver quién se queda con el puesto. Mi personaje sabe que está en un mundo de hombres y tiene que demostrar que es buena y merece el puesto. Termina hasta traicionando a un amigo. La obra muestra hasta dónde están dispuestos a llegar los personajes con tal de conseguir el puesto laboral".