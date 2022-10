Icardi quedó pintado: el futbolista "calentón" que intentó seducir a Wanda Nara

Wanda Nara se corrió por un momento de sus escandalosos idas y vueltas con Mauro Icardi y le dedicó un fuerte carpetazo a un popular exfutbolista.

Mientras sigue en su tarea diaria de desenmascarar famosos disfrazados, ¿Quién es la máscara? (Telefe) sumó un divertido momento con Wanda Nara y un participante "carpeteado". Corriéndose por un momento de sus escándalos diarios con Mauro Icardi, la mediática confesó que un exfutbolista quiso conquistarla sin éxito alguno.

La situación se originó luego de que Olaf cantó Magia veneno, de Catupecu Machu, y los cuatro investigadores lo interrogaron para tratar de develar quién se encuentra bajo la máscara. “Para mi está Daniel Osvaldo. Lo veo calentón y con unas actitudes que le vi en el campo de juego. Moldavsky ya lo había tirado y las pistas me llevan a que es él porque canta y porque sé que está por sacar un disco nuevo”, soltó la empresaria, involucrando directamente al exfutbolista.

Muy afilada, Wanda dejó de lado sus escándalos amorosos con Icardi y le preguntó a Olaf: “¿Nos encontramos una vez en el VIP de un estadio y casi te mandás una icardeada porque no estabas jugando, estabas lesionado y pasaste a ser espectador del equipo?”. "Todos cometemos errores", le respondió el participante sin revelar su identidad y optando por hacerse el misterioso.

Wanda Nara acusó a Lizy Tagliani en vivo: "Se los presté y me los rompió"

La declaración se dio en la velada del martes del 3 de octubre de ¿Quién es la Máscara?, precisamente luego de la presentación de "Pico" el tucán. Una vez que el famoso enmascarado hizo su presentación del día, los investigadores cumplieron con su rol habitual de brindar diferentes posibles identidades del artista. Sin embargo, cuando llegó el momento de Tagliani, Nara la expuso frente a todos.

Una vez que los demás investigadores habían dado un veredicto, el participante se dirigió de forma directa a Lizy: "Te voy a dar una pista solo a vos, yo calzo lo mismo que vos". Fue entonces cuando Nara profundizó en el tema y lanzó: "Entonces es alguien que te conoce, porque sabe cuánto calzás".

Negada aún a esta posibilidad, Tagliani reveló que el participante podía o no conocerla, pero si saber su talle de calzado. "No todo el mundo sabe cuánto calza Lizy. Yo lo único que se es que le presté unos zapatos y me los rompió", lanzó picante Wanda y expuso a su amiga. Sin embargo, la exconductora de El Precio Justo no se quedó atrás y replicó: "Y yo te presté un vestido y también me lo rompiste".