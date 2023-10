Humillaron a Laura Ubfal en vivo y se pudrió todo en América: "Te revienta"

Ángel de Brito contó una fuerte primicia sobre la periodista de espectáculos Laura Ubfal y sorprendió a sus angelitas.

Ángel de Brito deslizó una primicia sobre el futuro de Laura Ubfal en América TV y un coqueteo frustrado con el Bailando 2023, que terminó de la peor forma. "Fue bochada", sentenció el periodista y conductor de LAM.

En los primeros minutos de LAM Ángel de Brito hizo un anuncio que sorprendió a sus panelistas y fue, en principio, festejado de manera unánime: "Laura Ubfal fue convocada para la salsa de 3. Una pareja dijo 'llamémosla'". "¡Me vuelvo loca! Me encanta", esgrimió Nazarena Vélez, feliz con la noticia. Más ácido fue Kennys Palacios, invitado al programa y participante del Bailando, quien se burló: "Pero quieren ser eliminados".

"Mira si entra y es una gran 'salsera'. Mirá si Laura Ubfal es una tapada", la defendió De Brito, que minutos antes la trató de la persona "más mala pero con más información" del canal. Irónica, Yanina Latorre arremetió: "Mirá si entrá y te revienta en la salsa".

Pero la noticia no terminó con final feliz ya que, según De Brito, Laura Ubfal no debutará en la pista del Bailando. "Fue bochada por la producción. No la consideraron", explicó el conductor. Acto seguido contó a qué pareja se le ocurrió invitarla a bailar: "Milett (Figueroa) y Salwe convocaron a Laura Ubfal y les dijeron que no". Luego de la noticia, Laura Ubfal reaccionó en su cuenta de Twitter y sin confirmar o dar por errada la noticia citó un tuit y comentó un simple "jajajajajajaja".

Dos figuras de América se pelearon y se dijeron de todo al aire: "Horrible"

Todo empezó cuando los panelistas de Intrusos (América TV) analizaron la personalidad de algunos participantes del Bailando y las opiniones se posaron en Nelly Camjalli, la abuela de 82 años que se sumó a la competencia de baile y causó furor en las redes sociales por insultar a Marcelo Tinelli y a parte del jurado. En ese marco, Laura Ubfal quiso trazar un perfil de la mujer y comentó: “No la defiendo para nada. No está guionada. No la estoy justificando, digo que si no le da un material a Marcelo…”..

“Vos decís que la conocés y le echas la culpa a la producción”, la contradijo Karina Iavícoli, con una opinión contraria a la histórica panelista que se lució en 2022 como analista de Gran Hermano (Telefe). Ofuscada por la reacción de su compañera, Ubfal elevó el tono de voz y retó a Iavícoli: “Sí, te explico…¡Me dejás hablar!”.

En el mismo tono, Laura siguió con su punto de vista y no se privó de lanzar un filoso dardo contra Karina: "Si yo te traigo a vos y nadie te conoce, ni sé qué hiciste y a lo mejor nos caés horrible. Tinelli la conoció en Luzu, porque la nieta la llevó a un concurso de abuelas. La gracia que tiene es insultar”.