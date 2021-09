Horacio Pagani derrapó en el programa del Pollo Vignolo: "¡Pelotudo!"

Horacio Pagani enfureció con el Pollo Vignolo porque no quiso opinar sobre un supuesto penal de Agustín Rossi en la victoria de Boca sobre Colón.

Horacio Pagani se enojó con Sebastián Pollo Vignolo este domingo en Pasión por el fútbol por no opinar sobre una supuesta infracción que se dio en el partido entre Boca Juniors y Colón, que terminó en victoria para el Xeneize por 1 a 0. Fiel a su estilo, el periodista se cruzó con varios de los integrantes del programa futbolístico que se emite los domingos en la medianoche de El Trece y en el que se analiza todo lo que dejó la fecha del fútbol argentino.

Viral en más de una ocasión por sus peleas y arranques a los gritos, Horacio Pagani volvió a protagonizar un tenso momento el último domingo al apuntar directamente contra el Pollo Vignolo, conductor de Pasión por el Fútbol. Todo comenzó cuando Nicolás Distasio le dijo a Pagani que era un "barrabrava de Boca", definición que no le gustó nada al polémico periodista, que replicó acusando a su colega con la misma definición. Para explicar por qué decía esto, Pagani aseguró que él no es fanático de ningún cuadro mientras que Distasio es un "hincha de River asumido".

La discusión continuó con más descalificaciones después de que Distasio acusara a Pagani de "irrespetuoso" por decir hace unos días que "River se cagó". Enojado y buscando demostrar que no era hincha xeneize, Pagani mostró un viejo carnet suyo de River Plate. Pero el momento de mayor violencia se produjo mientras discutían sobre una jugada puntual del partido entre Boca Juniors y Colón en la que el arquero Agustín Rossi salió a cruzar un centro. Para Distasio era penal, mientras que Pagani aseguró que Rossi "no lo tocó" al rival. "Chorro", disparó Distasio contra el veterano periodista, que no se aguantó la descalificación de su colega y le respondió con todo.

"¡Pelotudo!", replicó Horacio Pagani, visiblemente molesto. Para que hubiera una opinión que intercediera por alguno de los dos, Pagani buscó complicidad en el Pollo Vignolo y le pidió que diera su visión. Pese al pedido del periodista, el conductor no dio su opinión. En ese momento, Pagani le pidió "perdón" a los televidentes mientras parecía calmarse, pero todo cambió cuando Distasio volvió a hablar del supuesto penal. "Mirá bien, no seas tonto, no seas ciego, en serio te digo", disparó Pagani, ya casi sin voz. Además, también le gritó al Pollo Vignolo.

"Vos también tenés que opinar, viejo", apuró Pagani al conductor, que estaba sorprendido por la virulencia contra él. Para calmar un poco las aguas, Vignolo dijo que "en esos términos", no iba a responder lo que pensaba mientras que también le aseguró a Pagani que lo veía "desbocado" por la situación ante tantos gritos e insultos.