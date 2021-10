Homenaje a Favaloro en ShowMatch: Noelia Marzol se quebró al hablar de la salud de su bebé

La bailarina participó de la ronda de homenajes y emocionó a todos cuando habló de la salud de su bebé. Pampita, la más conmovida.

Noelia Marzol participó de la ronda de homenajes en La Academia de ShowMatch y le dedicó su presentación al doctor René Favaloro. Tanto el jurado como todos los presentes se conmovieron, pero en especial Carolina “Pampita” Ardohain, quien empatizó con el relato de la bailarina sobre un problema de salud que afectó a su bebé.

El número de baile estuvo musicalizado con “Adiós Nonino” de Astor Piazzolla y, además de la performance de la dupla de Marzol, Jony Lazarte, contó con la participación del jurado del certamen, Hernán Piquín. “Bailaron excelente. Me encanta verte bailar, Hernán, siempre humilde. La puesta, impecable”, expresó Ángel De Brito.

Por su parte, Pampita debió secarse las lágrimas para dar su devolución. “De lo que va de esta temporada me parece lo más lindo que vi en la pista, en todo sentido. El personaje que eligieron me parece que hizo mucho por la salud mundial, ha salvado muchísimas vidas, es nuestro, es argentino y nos llena de orgullo. Después, eligieron un tema de Piazzolla que es imposible que no te ponga la piel de gallina”, comenzó.

Emotivo abrazo entre Pampita y Noelia Marzol.

Luego, se dirigió directamente a Marzol con puros elogios: “Estuvo interpretado maravillosamente bien. Hermosa con tu tango, de verdad, toda la pasión que le pusiste, te reconozco como una gran artista, te valoro, te aplaudo de pie. Me encantó verte bailar, me dio mucho orgullo ver un show de estas características en nuestro programa. Este nivel necesitamos. Me encantó. Hicieron algo que puede ir de gira por el mundo. Fue de las noches más maravillosas de lo que va del año”, concluyó.

El show también movilizó a Guillermina Valdes, quien decidió ponerles un 10: “Me late muy fuerte el corazón, siento que se me va a salir”. Del mismo modo, Jimena Barón expresó: “Estuvo increíble, moderno. Me parece brillante todo lo que hicieron. Hubo una cabeza detrás de todo que nos trajo la historia de un genio argentino de una manera que no es normal. Quiero felicitarlos, Noe sos una bailarina del caraj... Es impresionante, de verdad”.

Marzol se quebró tras el feedback y respondió contando una situación personal: “No puedo hablar. Cuando nació mi bebé... No me gustan los golpes bajos, nunca hablo de esto porque es la vida de mi bebito y no tengo por qué hablar de su intimidad, pero tuvo un problemita en el corazón y por eso estuvo mucho tiempo en neo. Este ritmo, con lo que dicen ahora ustedes y demás, me gustó mucho hacerlo, representar ese corazoncito que falló un poco al principio de mi bebé”.

“Hermosa Noe, siempre vas a ser vos el corazón de tu bebé y tu bebé va a ser tu corazón para toda la vida. Sos fantástica, no sabía que eras tan buena artista, de verdad, sos increíble. Muy mágica esta noche”, cerró Barón, antes de mostrar su puntaje: un 10.