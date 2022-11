Holder se fue al pasto al hablar de su novia en vivo: "La gente se reía"

Tomás Holder volvió a quedar en el centro de la polémica por una inesperada frase sobre su novia.

Tomás Holder volvió a ser tendencia por una nueva polémica en la que quedó inmerso al hablar de su novia. "La gente se reía", recordó el tiktoker rosarino sobre los comienzos de su relación con Pauli Balbi.

Tras su breve paso por la casa de Gran Hermano, Tomás Holder hizo un raid mediático y visitó prácticamente todos los programas que le propusieron hacer una nota. Así tuvo una tensa entrevista con Georgina Barbarossa, ya que en un momento pidió irse porque no se sentía cómodo. El fin de semana pasado, Holder estuvo en PH: Podemos Hablar y volvió a quedar en el centro de la polémica por una serie de controvertidas declaraciones.

Es que Andy Kusnetzoff le consultó al primer eliminado de Gran Hermano por una frase muy popular que se hizo viral antes de ingresar en la casa y en la que habla de teléfonos de alta gama. "Yo hice un chiste en las redes sociales y quedó la frase 'iPhone sin botón', que es a partir del iPhone X para arriba que no tiene el botoncito del medio", comenzó explicando el tiktoker, al tiempo que reconoció que gustó entre los adolescentes y quedó.

"Ahora los chicos dicen 'Quiero una Milipili con iPhone sin botón'", agregó divertido. Intrigado, Andy quiso saber qué tipo de celular usaba Pauli Balbi, la novia de Holder, cuando la conoció. Entre risas, el tiktoker musculoso reconoció que de su pareja lo enamoró que es "supersencilla" y agregó un polémico comentario: "Tenía el iPhone 7 con botón. La gente se reía y me decía 'Holder, te buscaste una con iPhone con botón'".

Además, destacó que Balbi no usa maquillaje y viaja en colectivo. "Se dijo que yo no salgo con chicas que toman colectivo. Mi novia estudia en la Facultad pública y toma colectivo. Yo la acompaño a la parada", sumó Holder, despegándose de su personaje de las redes sociales.

El rotundo cambio de estrategia de Tomás Holder

Holder reconoció que cambiaría de estrategia si llegara a volver a Gran Hermano. Con la posibilidad latente de regresar por medio de un repechaje, el tiktoker aseguró que le gustaría reingresar a la casa más famosa del país para llegar lo más lejos posible. En ese sentido, explicó que lo aprovecharía al máximo y jugaría solo, no volvería a integrar el grupo de "Los monitos" con Juan, Martina y Nacho. Pero lo que más sorprendió fue cuando reveló qué haría con el premio en caso de ganar la competencia.

"Si llego a ganar esos 15 millones, obviamente me los quedaría, no voy a decir que no; pero la casa se la daría a Thiago (Medina) porque creo que le hace mucha falta", aseguró Tomás Holder. Por último, el tiktoker apuntó durísimo contra los compañeros que fueron parte de su grupo más cercano y sentenció que le gustaría que Martina salga de la casa y Juan se quede, "para que sufra". "Si se va Martina primero y después Nacho, va a ser muy cómico para la casa que Juan se quede solo", concluyó Holder, lapidario.