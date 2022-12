Histórico periodista se despide de Telefe: el inesperado adiós de una figura

Una reconocida figura de Telefe tomó la drástica decisión de dejar el canal. El motivo de la renuncia y el comunicado con el que dio a conocer la noticia.

A poco tiempo de que termine el 2022, y en la antesala del comienzo del 2023, un histórico periodista de Telefe tomó la decisión de renunciar al canal luego de diez años de trabajo. Con un fuerte y extenso texto, el conductor hizo público su descargo y explicó los motivos de su salida.

Se trata de Nacho Girón, presentador que venía trabajando por las noches en el canal de las tres pelotitas. Con un mensaje en su cuenta de Instagram, confirmó que se va: "Poder decir adiós es crecer. Estas son mis últimas horas en Telefe. Después de ¡10 años! dejo mi segunda casa. Un lugar al que entré como columnista después de muchas otras aventuras laborales y del que me voy como conductor del noticiero de la medianoche más visto de Argentina".

Por qué Nacho Girón se fue de Telefe

De acuerdo a lo que indicó, Nacho Girón se marchó del canal para tratar de tener un cambio en su vida y buscar nuevos desafíos. "Doy este paso con agradecimiento infinito por lo vivido y también infinito entusiasmo por lo que viene; para salir -una vez más- de la zona de confort, agarrar fuerte las riendas de mi vida en los medios y encarar nuevos sueños por cumplir", explicó.

Luego, el periodista mencionó algunas de sus experiencias en el canal: "En Telefe y Telefe Noticias cubrí elecciones, renuncias, atentados y hasta una pandemia. En Telefe grabé ¡cientos! de informes de todo tipo. En Telefe recorrí puntos increíbles del mundo para retratar asuntos como la problemática narco en Estados Unidos y Paraguay, la tensión en Medio Oriente entre Israel y Franja de Gaza, la crisis política en Venezuela, la visita del Papa Francisco a México, la vida en la Base Marambio de la Antártida. Y más, mucho más".

Asimismo, y con mucha emoción, Nacho extendió su agradecimiento por toda la gente que conoció: "Por todo eso es que estoy tan orgulloso de la carrera que construí en el canal de las tres pelotas. Y también por eso, hoy sólo quiero agradecer: gracias a los productores, muchos de los cuales se convirtieron en amigos entrañables, por ser el alma incansable detrás de lo que ven en pantalla". Y añadió: "Gracias a mis increíbles compañeros en todos los roles, técnicos, editores, maquilladores, vestuaristas, etc; gracias a Rodolfo Barili y Cristina Pérez por demostrar con su talento y generosidad por qué son los número 1 en lo suyo; gracias a Roberto Mayo por ser más un DT que un jefe; gracias a las autoridades por permitirme hacer este recorrido tan hermoso".

El futuro de Nacho Girón tras su salida de Telefe

Según contó en dicha publicación, Nacho Girón trabajará vinculado a asuntos de política, aunque no especificó en dónde lo hará: "En el futuro inmediato, me verán todavía más volcado a la actualidad política que tanta pasión me genera". Y añadió: "Cada vez estoy más convencido de que mi generación tiene que hacer su aporte para explicar las complejidades de nuestro país, trabajar con honestidad intelectual para cerrar las grietas que nos dividen, acercar la agenda de los pasillos del poder a la agenda de la gente común como vos y como yo". "Pero esa será una historia para más adelante. Estoy seguro de que no es un hasta siempre sino un hasta la próxima, querido Telefe", concluyó.