Histórica figura de El Nueve pegó el portazo y generó conmoción: "Prefiero irme".

Junto con el fin de año, una histórica figura de El Nueve decidió terminar su lazo con el canal tras 20 años. Un reconocido periodista adelantó hace algunas semanas atrás su decisión, pero finalmente llegó el día de su último programa y dedicó unas emotivas palabras antes de despedirse.

Se trata de Esteban Mirol, el emblemático periodista que llevó adelante Telenueve durante más de 20 años. En el 2002, el conductor tomó las riendas del ciclo y allí creció profesionalmente hasta el pasado 30 de diciembre, donde finalmente se despidió del canal para tomar nuevos rumbos. Pero antes de irse, dedicó unas sentidas palabras: "Me ha ido muy bien profesionalmente, he recibido premios que me pusieron muy contentos".

En este marco, sumó: "Prefiero irme así, cumplí 70 años y llegó el momento de tomar decisiones y de emprender nuevos proyectos, que son las redes sociales, donde también me va muy bien". Así, su compañera, Marisa Andino, despidió a su compañero: "Ustedes saben que este es un noticiero que se fue construyendo desestructurado; la pasamos bien, nos divertimos y también somos serios. No por el hecho de que somos periodistas tenemos que estar siempre serios y mirando a una cámara".

Finalmente, desde el canal lo despidieron: "Hoy cerramos un capítulo especial junto a alguien que siempre será parte de esta familia. Desde El Nueve, queremos rendir homenaje a nuestro gran @estebanmirol en su último día con nosotros". Según contó en diálogo con La Nación, Mirol decidió dejar este puesto porque "se estaba sintiendo estancado y abrumado" después de tanto años frente al noticiero.

Furor en América TV: vuelve un histórico integrante a Intrusos en 2025

En 2025, Intrusos celebrará un hito importante: sus 25 años de historia. El programa, que fue un referente en el ámbito del espectáculo y las noticias de la farándula argentina, atraviesa una etapa de transformaciones. Tras la salida de Florencia de la V como conductora, la producción del ciclo decidió apostar por una nueva fórmula para su conducción.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich serán los encargados de liderar el programa en este aniversario tan especial, sumando su estilo único y experiencia en el mundo de los medios. Con su llegada al frente de Intrusos, el formato promete seguir ofreciendo un contenido atractivo y dinámico que continúe cautivando a la audiencia.

Sin embargo, las novedades no terminan ahí. Ángel de Brito, conductor de LAM, reveló en su stream de Bondi que en esta nueva etapa del programa de farándula regresa uno de los nombres más emblemáticos del ciclo: Luis Ventura, quien será parte del panel nuevamente. Esta incorporación será un regreso por todo lo alto, dado que Ventura fue uno de los grandes pilares de Intrusos durante sus primeros años.

Además, otro histórico del programa, Marcelo Polino, también formará parte del panel, sumando su mirada crítica y su característico estilo al espacio. De este modo, el programa se fortalece con el regreso de figuras que marcaron su historia y que, sin dudas, aportarán mucho a la nueva dinámica del ciclo.

El panel se completará con la participación de otros nombres que fueron parte importante del ciclo a lo largo de los años. Marcela Tauro continuará en Intrusos, un rostro inconfundible que lleva años acompañando al público. También se suma Paula Varela, quien ya participó en el ciclo en años anteriores y vuelve a integrarse para aportar su visión en el análisis de los temas más destacados del espectáculo.