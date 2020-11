Hernán Drago habló de su hija y emocionó a Guido Kaczka

Hernán Drago estaba visiblemente emocionado en el programa Bienvenidos a bordo. Guido Kaczka lo notó y quiso indagar en lo que ocurría con el modelo, que no pudo resistir la emoción y dio un sentido discurso por el cumpleaños de su hija.

"¿Qué pasa Drago que estás así?", le preguntó el conductor, a lo que el modelo respondió con cierto suspenso que tenía un cumpleaños "muy importante". A Guido le entró la curiosidad y preguntó quien era el cumpleañero, por lo que Hernán expuso: "De mi hija, cumple 15 años".

Kaczka se sorprendió y exclamó: "¡Cumple años la nena! ¡Me estás cargando! ¿Y vos vas a ir así, de Patrick Swayze?". Drago, casi sin escuchar a su colega, miró a cámara y dijo: "Te amo Lola".

"¡Oooooh, mirá qué papá! ¡Qué papazo! ¿Vas a ir así vestido?", profundizó Guido. "Sí, ella ya sabe que ando así por la vida", bromeó Hernán.

El conductor consultó por la comida que prepararon para el cumpleaños. "Medialunas con jamón y queso, no hay horario para eso. Si sobran, son muy ricas para el desayuno también. Después están los clásicos snacks saladitos, hay cookies…", detalló el menú el modelo.

"¿Es buena hija Lola?", le consultó Guido Kaczka. "Es la mejor que me tocó en la vida. Hermosa, es mi orgullo", le brillaron los ojos a Hernán Drago. "Te digo que ahí se desarma Drago. Es buena chica. ¿La querés mucho, no?", le preguntó el conductor. "Sí, demasiado", cerró el modelo.

Un taxista se ganó el 0 kilómetro junto a Guido Kaczka

Guido Kaczka volvió a Bienvenidos a bordo y lo hizo de la mejor manera. El participante Omar Paz se ganó un taxi 0 kilómetro y la licencia, para dejar de ser chofer y su reacción emocionó a todos.

En la primera ruleta, Paz sacó el 13, que fue su número de la suerte esta vez. La segunda ruleta frenó justó en el 12, lo que le dio la posibilidad al taxista de ir por su sueño. Y en el final la rutela se fijó en la bandera negra y amarilla.

“Gracias a mi señora que me dijo que me lo llevaba”, fueron las pocas palabras que pudo pronunciar Omar, invadido en una profunda emoción, que contagió no solo a Kaczka, sino a los invitados y hasta Norma, quien estaba para el juego menor o mayor.

“Dejo de ser chofer. Trabajaba 12 o 13 horas”, repitió Paz en Bienvenidos a bordo, como narrando un sueño del que no quería despertar. Pero salió del estudio convencido de que su vida había cambiado.

Omar contó que su hija Belén fue quien lo anotó en Bienvenidos a bordo. A sus 62 años disfruta de sus hijos, de 8 nietos y 3 bisnietos. “Vos me caes muy bien. Viste esa gente que aunque no puedas hablar mucho, ya te cae bien...”, señaló Guido luego de que Omar contara que ayuda a personas mayores cuando se suben a su auto.