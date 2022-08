Hay video: la escalofriante voz que se escucha en la tumba del Noba

A poco más de un mes del fallecimiento de El Noba, se viralizó un peculiar video de su tumba que llamó la atención de todos sus fanáticos.

La repentina y temprana muerte de El Noba aún resuena entre sus fanáticos y colegas. Precisamente, en los últimos días se viralizó el video de un seguidor del cantante de RKT que fue a visitar su tumba en el cementerio y se llevó una escalofriante sorpresa. Rápidamente varios internautas se dieron cuenta de la situación y empezaron a sacar varias conclusiones al respecto.

En una de las recientes emisiones de Nosotros a la Mañana, ciclo matutino de El Trece, la producción mostró el insólito video y generaron un gran debate entre los panelistas. Aunque si bien hubo quienes se mostraron escépticos a la situación, otros eligieron creer que algo extraño había en aquel video que movilizó las redes sociales.

Según se puede ver y oír en el video, hay una voz que se escucha desde adentro del nicho en el que está el cuerpo de El Noba. Al parecer, el autor del clip no se dio cuenta de lo sucedido mientras grababa, ya que continuó con su explicación como si nada hubiera pasado. Pero al compartir el clip en sus redes sociales no tardaron en llegar las suposiciones al respecto.

Aunque si bien no se puede oír con claridad cuáles son las palabras que se escuchan, muchos fanáticos aseguran que "el tono de la voz es idéntico a la de El Noba". Además, hay muchos internautas que hicieron hincapié en que el sonido pareciera provenir de adentro del cajón, ya que se escucha con una especie de eco.

En ese sentido, "El Pollo" Álvarez, conductor del ciclo de El Trece, opinó sobre la situación en una posición bastante racional. "Lo mejor es creer. El Noba está en el corazón de todos los que lo siguieron. Yo no sé si logro captarlo, pero mejor es creer", puntualizó el periodista.

El dolor de la madre de El Noba, a un mes de su muerte: "Sigo esperando que aparezca por la puerta"

A un mes de la trágica muerte de Lautaro "El Noba" Coronel, su madre, Vanesa Aranda, abrió su corazón sobre el duelo que enfrenta. Por otro lado, también contó que los fans de su hijo se acercan a consolarla. El cantante falleció a sus 25 años tras varios días en coma después de haber sufrido un accidente con su moto. La noticia impactó tremendamente tanto a sus familiares y amigos como a sus colegas de la música urbana. Por primera vez después de todo este tiempo, la mamá de "El Noba" contó cómo vive su día a día sin su hijo.

“¿Cómo estoy? Estoy. Trato de estar bien, pero hay días que no consigo tener paz ni tranquilidad. Se me hace pesado, extraño el día a día y cada día que pasa para mí es peor”, relató la mujer en diálogo con TN. Y recordó los momentos más simples que vivía a diario con su hijo. "Me mandaba todos los días o me llamaba. ‘Ma, ¿tomamos mate?’ o ‘¿qué vamos a comer?’. Quizás me preguntaba si había ido a trabajar o me avisaba que se había olvidado las llaves. Quizás para la gente es una tontería, pero para mí era mucho y ahora se me hace pesado”, expresó Vanesa.

“Es imposible no llorar. Ese dolor en el pecho que tengo no me lo saca nadie. Hay momentos en los que estoy bien, pero a veces no puedo. No caigo, sigo esperando que aparezca por la puerta”, agregó la madre de "El Noba".

Además, contó que tiene miles de carteles que sus fanáticos le dejaron pegados en el hospital en donde Lautaro estuvo internado pero que en vez de colgarlos en su puerta, los guardó para evitar quebrarse en llanto. "No puse nada de las cosas que nos regalaron porque me hace mal. Las veo y soy un mar de lágrimas. Y cuando lo pasan en la radio, lloro. Entonces me pongo su música para acostumbrarme, porque sé que lo voy a escuchar siempre”, cerró la mujer.