Hasta las lágrimas: Darío Barassi se emocionó con el talento de un participante

El conductor se sorprendió con el talento de un participante y se emocionó en vivo en El Trece.

Darío Barassi protagonizó un momento muy emotivo con uno de los participantes de 100 Argentinos Dicen. En medio de la dinámica de preguntas y respuestas, descubrió que uno de los concursantes era un prestigioso tenor y no pudo evitar emocionarse cuando el artista mostró todo su talento con una canción.

Todo ocurrió en el programa del jueves gracias a la presencia de Miguel Ángel Drappo, reconocido tenor con una extensa trayectoria en el Teatro Colón. El hombre hizo su presentación cantando y desde el primer momento se robó la atención de Barassi.

“¿Él llega a un lugar y empieza con eso?”, le preguntó a Fran, el capitán e hijo del tenor. “Que vida de mierda”, lo consoló, antes de seguir con el juego. “A ver, pedime un sachet de leche”, lo invitó a lo que accedió sin ningún tipo de inconvenientes. “Es hermoso, lo amo. Aunque me parece que la familia lo mira como diciendo basta. Lo hacés siempre, basta”, bromeó Barassi.

“31 años en el Teatro Colón, mirá si me soportaron”, agradeció Miguel. “Hermoso lo que nos estás regalando”, cerró el conductor, la primera parte del diálogo.

En uno de esos idas y vueltas, Miguel pidió un alto en la dinámica y anunció que tenía un regalo. “Te hice una canción”, adelantó el participante, mientras sacaba un papel manuscrito. “Le cambié la letra a una canción famosa con el perdón de todos los italianos”, advirtió el cantante y empezó a entonar: “Que gran programa 100 argentinos / bien conducido por Darío Barassi”, cantó con la inconfundible melodía de “O sole mío”.

Algo disperso al principio, el conductor empezó a entusiasmarse al escuchar la letra y siguió la interpretación con una sonrisa que denotaba una mezcla de sorpresa y gratitud por lo que escuchaban sus oído. “Rato agradable pasamos hoy, algunos nervios, lógico es / Muchas gracias, chau, chau adiós”, concluyó Miguel.

En medio de aplausos de todos los presentes en el estudio, Barassi chocó puños con el tenor. “Qué hermosa voz. Me llena de admiración la gente con ese recurso. Te felicito, gracias por la letra”, le dijo el conductor. Después, se llevó la mano al pecho y miró a cámara compartiendo su emoción. “Estoy como sensible... ¿pero a todos les pareció emocionante o soy yo que estoy hecho un boludo”, preguntó en el habitual diálogo con su producción, que lo acompañó en el sentimiento.

La respuesta de Darío Barassi a la fanática que lo fulminó en Twitter

Darío Barassi salió al cruce luego de la polémica que lo puso en el ojo de la tormenta. A través de sus redes sociales, el conductor de 100 Argentinos Dicen le contestó a la fanática que lo expuso por una situación que protagonizó en la vía pública.

"Me levantó la mano nomás y con alta cara de culo. La decepción", había expresado Abril, la fanática de Barassi, sobre la actitud que le molestó sobre su encuentro casual con el presentador. El tuit fue pasadas las once de la noche de este lunes 13 de junio y, tan sólo una hora después, el conductor de El Trece se hizo eco de lo que ocurrió y decidió contestarle.

"Nada que me distraiga de la comida va a ameritar mi sonrisa", escribió el conductor sanjuanino, quien ironizó la situación y acompañó el descargo acompañado justamente con emojis de sonrisas.

Además, la estrella televisiva de El Trece dialogó con el programa Mediodía Noticias por la misma señal. "Yo estaba mandándome un buñuelo que es espectacular y el otro pibe (su amigo), que me está contando que le está yendo para el orto en la vida y bueno, me acuerdo que levanté el brazo y seguí conectado con lo que estaba pasando. Me sentí re mal cuando leí el tuit y le expliqué a la piba que no la saludé por eso", explicó Barassi.