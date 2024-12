Donato De Santis y un video que impactó de lleno al espectáculo.

Donato De Santis es uno de los chefs más conocidos del ambiente de la televisión y la gastronomía en Argentina. En estas últimas horas, se convirtió en tendencia no precisamente por su labor en la pantalla chica ni con las comidas. Es que el cocinero italiano utilizó sus redes sociales para brindar un mensaje inesperado para todos sus seguidores que sacudió de lleno a todo el espectáculo.

De Santis es conocido particularmente por su labor en el famoso reality show Masterchef, cuya emisión se lleva adelante a través de Telefe. Si bien en este momento no se encuentra trabajando en televisión, está acostumbrado a interactuar con sus seguidores en sus redes sociales y fue allí que decidió publicar un video inesperado con una reflexión que despertó todo tipo de reacciones en vísperas de Navidad.

"Ha llegado el momento más sensible de todo el año. Siempre quiero dejar algún mensaje, compartir algunas sensaciones. Lamentablemente estos medios no siempre alcanzan a las personas que quizás realmente lo necesitan, pero lo hago igual", introdujo en su cuenta oficial de Instagram. "Lo hago igual porque hay personas que decidieron dejar de amar y yo digo 'bueno, no dejes de amar nunca aunque prometiste'. Es tan lindo, nos hace bien", expresó.

"Hay que volver a amar, tratar de hacerlo. Sobre todo no quedarse ahí adentro de la tormenta sea cual sea. Es difícil, hay gente que le cuesta porque tampoco tiene ayuda de ningún tipo. Este es mi pequeño mensaje. No te quedes en esa tormenta, camina y las cosas van a mejorar. Pero depende de uno, depende de vos", sostuvo Donato, quien se mostró visiblemente conmovido en el marco de los festejos de Navidad y Año Nuevo. El video fue publicado en la mañana del lunes 23 de diciembre y reveló que lo hizo "tal cual me salió" y para "dejar hablar al corazón".

Donato de Santis le dio una noticia inesperada a Telefe: "El año que viene"

Donato De Santis es un reconocido chef italiano que hace muchos años que viven en Argentina, donde tiene varios negocios. Además de su trayectoria en la televisión por la cual se hizo conocido. El famoso cocinero estuvo durante varias temporadas en los programas de cocina como MasterChef, Dueños de la Cocina y MasterChef Famosos, en lo que cuáles se destacó por su humor y carisma para la televisión.

Si bien dentro de unas semanas se estrenará BakeOff Famosos en Telefe, el cual es conducido por Wanda Nara y tiene de jurados a Cristophe Krywonis, Maru Botana y Damián Betular. Por lo que Donato De Santis no participa del programa de pastelería, si hará alguna participación especial adelantó el chef a un móvil de Intrusos.

Cuando le preguntaron si volverá a la televisión, ya que no es parte del elenco de BakeOff Famosos, Donato De Santis dio la primicia de que vuelve el popular programa de cocina. "MasterChef el año que viene con Wanda conductora", expresó el chef adelantando lo que se viene para Telefe el próximo año.

Luego, Donato De Santis agregó más información sobre el programa de cocina: "Yo voy a hacer MasterChef el año que viene. Estamos calentando motores". Asimismo, opinó del rol de Wanda Nara como presentadora de televisión: "De conductora Wanda Nara es una persona que vive la vida como se la da. Es excelente madre, excelente profesional, le gusta aprender y eso es importante".