Gustavo Bermúdez reveló la verdad sobre su largo pelo: "Vas perdiendo"

Ante una gran incógnita sobre su aspecto físico, Gustavo Bermúdez rompió el silencio y reveló el misterio.

Gustavo Bermúdez reveló su secreto mejor guardado para mantener su aspecto físico a los 57 años. Catalogado como uno de los galanes de la televisión argentina, muchas personas manifestaban su intriga para saber cómo hacía el actor para mantener su estado. En una reciente entrevista, el artista terminó con el misterio y contó todos los detalles.

En el marco del estreno de Los Protectores, la nueva serie que protagoniza junto a Adrián Suar en Star+, Gustavo Bermúdez dio una nota con Socios del Espectáculo. En esta charla, Garciela Alfano llevó a colación el tema del cabello de Bermúdez y le aconsejó que era mejor que "se hiciera otro corte" ya que estaba "muy peluca". Divertido por la referencia, el actor contó su secreto.

"Tenés un pelo divino, canoso, estás muy fuerte dicen acá las chicas, estamos de acuerdo todas", aseguró Alfano antes de darle el pie al invitado. Gustavo Bermúdez se sinceró y confesó que, debido a su edad, había empezado a notar cambios en su cuerpo: su cabello comenzó a caerse. Aunque el actor "nunca le prestó mucha atención al pelo" quiso hacerse cargo de la situación antes que sea más evidente.

"Por suerte, ahora encontré un producto... Porque viste que con los años, vas perdiendo la caída del pelo. Encontré un shampoo, una marca...", lanzó Bermúdez sin revelar el nombre del producto. "Nunca le di demasiada pelota al pelo", finalizó el actor entre risas luego de revelar que no tiene muchos cuidados estéticos, sino que solo utiliza el shampoo para evitar la caída del cabello.

Gustavo Bermúdez y Verónica Varano: un gran presente amoroso

La relación amorosa que conforman Gustavo Bermúdez y Verónica Varano se conoció hace algunos años atrás, sin embargo, la pareja había decidido no mostrarse públicamente para evitar escándalos mediáticos.

Ahora que el vínculo parece estar afianzado, los artistas decidieron mostrarse juntos públicamente por primera vez. El pasado fin de semana, la pareja disfrutó de una salida al teatro junto a unos amigos y posaron frente a las cámaras. La pareja asistió al teatro Multitabarís Comafi para disfrutar de la función de Pura Sangre, la obra protagonizada por Griselda Sicialiani.

Cabe recordar que, pese a no mostrarse juntos públicamente, Bermúdez admitió su noviazgo con Verónica luego de que se filtraran las primeras fotos de ellos en conjunto. "Yo no me saqué ninguna foto. Nunca me di cuenta de que me estaban sacando una foto, en ninguna situación. No estábamos al tanto. Es parte de trabajar de lo que trabajo y listo", aseguró.