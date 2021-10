Guillermo Coppola criticó a la serie de Maradona: "La realidad fue otra, más dramática"

Guillermo Coppola vio el primer capítulo de Maradona: Sueño bendito y salió a aclarar qué sucedió realmente en el triste episodio de Punta del Este.

El jueves 28 de octubre se pudo ver el primer capítulo de Maradona: Sueño bendito en la pantalla de El Nueve y dejó muchas polémicas. Uno de los que hablaron respecto a la serie producida por Amazon Prime Video fue Guillermo Coppola, que en el primer episodio de la biopic de Diego quedó sindicado como el "villano" por la actitud que tomó cuando el astro debió ser internado en Punta del Este tras consumir una gran cantidad de cocaína.

Ya durante la grabación, la serie Maradona: Sueño bendito estuvo rodeada de controversia. Es que si bien contaban con la autorización de Diego Maradona, Claudia Villafañe interpuso medidas judiciales para que no se llevara a cabo. Pese a esto, en la noche del jueves 28 de octubre, la serie estrenó su primer capítulo en la pantalla de El Nueve. Con mediciones de 8,5 puntos de rating, el lanzamiento fue un éxito en cuanto a la recepción aunque también cabe destacar que hubo muchas críticas. Entre quienes remarcaron los errores de la misma estuvo Guillermo Coppola, que quedó marcado como el "villano" en el primer episodio.

Es que la serie mostró cómo el representante de Diego no quiso llamar a la ambulancia en Punta del Este cuando el ex jugador consumió una gran cantidad de cocaína. El hecho estuvo en todos los medios en aquel entonces y hasta se deslizó la fake news de que el Diez había muerto. "Todo lo que es ficción uno lo tiene que tomar tal cual está guionado y escrito y presentarlo en la serie. La realidad fue otra, mucho más dramática, y no un café en la ruta", explicó Guillermo Coppola en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

En la serie, Coppola no llama a la ambulancia para que pase a buscar a Diego sino que lo lleva él mismo en su camioneta, y hasta se da el lujo de frenar a cargar nafta y tomar un café. "Del protagonista que ya no está, su primera declaración fue 'Guillermo me salvó la vida', pero no fue así. La vida se la salvaron los médicos", sumó el ex representante, recordando que Maradona le contó eso a Martín Liberman y Fernando Pacini en la primera entrevista que dio luego del episodio en el que estuvo cerca de morir.

"Ahí hablan de la demora, del café, yo no tomo café", remarcó Coppola sobre otro de los errores de lo que se pudo ver en el primer capítulo de Maradona: Sueño bendito. "Es una ficción y hay que mostrarla como tal. Para mí una serie autorizada por Diego no tiene críticas", cerró el ex representante y amigo de Diego Maradona.

El fuerte mensaje de Dalma Maradona

Dalma Maradona se mostró en contra de la serie producida por Amazon Prime Video desde un comienzo, por lo que no sorprendió tanto el duro mensaje que escribió en su cuenta de Twitter en el momento en que se estaba exhibiendo el primer capítulo en El Nueve. "¡Hoy es una hermosa noche para dejar de seguir gente!", se manifestó la actriz, dejando bien en claro su firme postura sobre Maradona: Sueño bendito.