Guido Kaczka se cansó y le dijo chau a los jurados de Los 8 Escalones: "Lo empecé a sentir"

Guido Kaczka hizo un picante anuncio sobre el futuro de Los 8 Escalones, exitoso programa de El Trece. El conductor del ciclo de entretenimiento anunció un drástico cambio y generó sorpresa en la TV argentina.

Guido Kaczka decidió hacer un anuncio que generó sorpresa en la televisión argentina. El conductor de Los 8 Escalones del Millón le dijo chau a los tradicionales jurados del programa y confirmó que habrá cambios de cara a lo que viene en el exitoso programa de El Trece.

Tras ganar el Martín Fierro 2023 en la categoría de mejor programa de entretenimiento (conocimiento) por Los 8 Escalones, Guido fue consultado sobre el formato del programa, que en los últimos meses ha sumado secciones novedosas, como la de incluir músicos o nuevas figuras al panel.

Lo cierto es que, a diferencia de lo que venía ocurriendo, el conductor de 45 años comentó que se vienen nuevas modificaciones para el envío de El Trece. En una entrevista que le concedió a Intrusos (América TV), Guido Kaczka explicó que la idea es que los jurados vayan rotando: "Viste que se volvió más movedizo, al principio era más fijo el jurado y después por volumen de programa y con lo del show, empecé a sentir eso. Fue una idea nuestra ir cambiando al jurado". De esta forma dio a entender que ya no habrá un jurado fijo como ocurría anteriormente: Carolina "Pampita" Ardohain, Carmen Barbieri, Walter Nelson, Martín Liberman y Nicole Neumann, entre otros, solían ser los panelistas titulares.

Guido Kaczka realizó cambios en Los 8 Escalones.

Al mismo tiempo, el exitoso animador valoró el recambio que hay para ir rotando a las figuras del jurado: "Siempre tengo la idea de... ahora vino Dolores Barreiro algunos programas, siempre tengo jurado. Por suerte es un programa que les gusta hacer a las figuras y obviamente le dan mucha calidad al programa".

El nuevo proyecto televisivo de Guido Kaczka lejos de Los 8 Escalones

Hace varios años que Guido Kaczka lidera su horario televisivo con el programa de preguntas que ofrece un premio millonario y, aunque si bien no logró consolidarse como el mejor conductor, si logró el reconocimiento de APTRA por el ciclo. Sin embargo, en diálogo con Intrusos (América TV), el también productor anunció que quiere ir por mucho más.

Luego de contar que empezó negociaciones para "ampliar el premio del programa", Guido reveló que tiene intenciones de convertirse en el próximo conductor de Los Martín Fierro. "Me dan ganas de volver a conducirlos. Ayer lo vi y no le dije nada, pero hoy ya me levanté con ganas de decirle a Pablo (Codevilla) 'dale, metele'".

En este marco, profundizó: "Voy a hacer fuerza para que la próxima trasmisión la tenga El Trece". Además, Kaczka confesó que, a diferencia de el rol de Santiago del Moro, a él le gustaría hacer la conducción el duplas porque cree que es una estructura "tradicional" y que a él "le sienta muy bien".