Guido Kaczka quedó atónito en El Trece: participante renunció a 1 millón de pesos

Guido Kaczka quedó descolocado tras una inesperada decisión que tomó un participante de "Los 8 escalones", programa transmitido por El Trece. Qué fue lo que sucedió y el video de la curiosa reacción del conductor.

Guido Kaczka quedó absolutamente conmocionado en Los 8 escalones. Y lo mismo sucedió con los televidentes del exitoso programa de El Trece. Durante la noche del pasado miércoles, un participante decidió renunciar a ganar nada menos que 1 millón de pesos y dejó con la boca abierta al propio conductor, quien reaccionó: "Nunca vi algo así".

Javier, uno de los participantes del ciclo, debía responder bien una pregunta para poder avanzar de instancia y acercarse al premio. Si lo lograba, podía elegir a un rival para llegar al momento decisivo de la competencia. Al momento del juego, Kaczka le comentó: "Javier, si contestás bien, subís vos solo y decidís quién te acompaña". Y luego, le hizo la pregunta: "¿Qué es el tiempo según la frase atribuida a Benjamin Franklin? ¿Vida o dinero?".

Curiosamente, el hombre respondió: "Yo no quiero elegir. Si pierdo, respondo mal, ¿vamos a una aproximación?". "Sí, claro", le resaltó el conductor, por lo que el concursante dijo que la respuesta correcta era "vida". Carmen Barbieri advirtió que Javier eligió la opción incorrecta para que la competencia fuera justa. "Contestaste mal a propósito. Sabías la respuesta". "¿En serio?", expresó el presentador del programa sin entender por qué lo hizo.

El ida y vuelta entre Guido Kaczka y Javier, el participante que renunció a ganar en Los 8 escalones

Javier: "Creo que tiene que ser todo parejo".

Guido Kaczka: "No entiendo qué hiciste".

Una panelista se sumó a la charla y opinó: "La actitud... Nunca lo vi".

Guido Kaczka: "No es que nunca lo viste, nunca lo vi yo. O sea que querías que fuera empate. Todos tuvieron la misma oportunidad. Si vos tenías una respuesta correcta... para entender lo que pensaste".

Javier: "Si yo subía, tenía que elegir quién se quedaba abajo".

Guido Kaczka: "No querías hacer eso".

Javier: "Exacto".

Guido Kaczka: "Okay, el aplauso grande para ellos. Los 4 que van por el millón de pesos".

Ricardo, otro de los participantes que estaba presente, comentó: "Lo felicito".

Por qué Guido Kaczka abandonó la conducción de Bienvenidos a Bordo

Mucho se habló sobre un posible enojo de Guido Kaczka por su sorpresiva salida de Bienvenidos a Bordo. Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa, confirmó el motivo por el que se fue del exitoso programa de El Trece. "Soy productor general del programa. Y obviamente uno de los dueños de la productora que lo hace. Es una idea consensuada con el canal lo de Laurita y estamos trabajando para que el programa funcione", explicó.

Sobre la razón de este reemplazo que se volvió permanente, el conductor fue claro: "Mis tiempos no me permiten tantos programas al aire más la producción de distintos programas de Kuarzo, y la familia". "Estamos en este camino con Bienvenidos a bordo y trabajando a full con Laurita para que el programa siga genial como siempre", agregó Kaczka. Para cerrar, el conductor remarcó que seguirá como director general del programa e insistió en que no hubo "enojos con el canal".