Guido Kaczka provocó a un participante que alcanzó un récord en Los 8 escalones

El conductor no quiso llevarse sorpresas y presionó al participante que alcanzó el récord del programa para saber hasta dónde llegaría.

En el programa de Los 8 Escalones, conducido por Guido Kaczka, se vivió una situación histórica que llenó de emoción a los seguidores del ciclo de entretenimiento. Un participante alcanzó el récord histórico de premio acumulado y, antes del final, fue provocado por el propio conductor para ver hasta dónde llegaría por ganar aún más.

Pablo, un abogado que ya venía ganando en las últimas emisiones del juego, fue quien sorprendió con una histórica hazaña. En la noche del jueves alcanzó la cifra récord de 8 millones y generó la felicidad de todos en el estudio. Enseguida, el jugador estalló de emoción y recordó a su esposa. “Lo feliz que debe estar”, aseguró, todavía conmocionado por la noticia de haber vuelto a ganar la competencia.

Guido Kaczka, por su parte, no se quedó en la fascinación por el récord sino que lo provocó para ver si continuaría en el programa por más o se retiraría con el logro. "Nadie, nunca, conquistó los 10 millones de pesos. Vos tenes la posibilidad de volver. O, como pasó alguna vez, decir hasta acá. ¿Vas a seguir jugando?", preguntó el conductor. La respuesta no se hizo esperar y obtuvo un "si" rotundo que no dejó lugar a dudas.

Ya había ocurrido en Los 8 escalones un llamativo episodio protagonizado por un participante llamado Hernán, quien estaba a punto de batir el récord de los ocho millones de pesos y tomó la inesperada decisión de retirarse con lo que había logrado.

Según las reglas del ciclo de El Trece, los concursantes deben sí o sí regresar en la emisión de la noche siguiente para poder hacer efectivo su cheque. De lo contrario, se llevan lo obtenido hasta la noche siguiente y los últimos dos millones de pesos los obtiene quien fuera el otro finalista de la noche.

Se va Guido Kaczka de El Trece

Guido Kaczka no estará más en El Trece con el éxito de Los 8 Escalones y Adrián Suar sufre por el rating del canal. La decisión del conductor se debe a que se tomará vacaciones en enero para irse a Punta del Este, por lo que el programa de preguntas y respuestas se tomará un descanso de la pantalla chica.

Según lo informado por Diario Show, a partir del 9 de enero de 2023, Los 8 Escalones no se podrá ver por una decisión de Guido Kaczka, quien tuvo un año atareado siendo uno de los ciclos con más rating en El Trece. Por lo tanto, la gerencia de programación a cargo de Adrián Suar tuvo que reacondicionar la grilla para nivelar los números y continuar la competencia directa con Telefe, que arrasa con Gran Hermano.